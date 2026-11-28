Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực về phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong số 2.010 nhà dân bị ngập,Quảng Ngãicó 1.691 nhà, Gia Lai có 319 nhà. Mưa lũ còn làm 100ha tỏi ở Quảng Ngãi bị thiệt hại, 35ha lúa ở Khánh Hòa bị ngập úng và 3.000m kênh mương ở Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Quảng Ngãi đã di dời 95 hộ dân, trong đó có 12 hộ với 53 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tại Gia Lai, 127 hộ với 410 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Khánh Hòa di dời 2 hộ với 9 người ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đất đá sạt lở vùi lấp một phần mặt đường quốc lộ 15D, tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), ngày 28-11. Ảnh: VĂN THẮNG

Mưa lũ cũng gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Tại Quảng Trị, sụt trượt taluy dương ở Km9+400 trên quốc lộ 15D gây tắc giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là bom trong khối đất đá sạt xuống. Công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng, chờ lực lượng chức năng xử lý.

Tại TP Huế, hơn 520m³ đất đá sạt xuống quốc lộ 49 tại Km61+250, đoạn qua xã A Lưới 5. Hiện tuyến đường này đã thông xe.

Tại TP Đà Nẵng, một vị trí sạt lở taluy dương đã được thông xe một chiều; 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, đường tỉnh 615 và 615B vẫn bị tắc do ngập lụt.

Tại Quảng Ngãi, có 14 vị trí sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn.

Tại Gia Lai, một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương bị sạt lở; nhiều khu dân cư và tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Người dân hỗ trợ đưa học sinh qua điểm ngập sâu trên đường Hàn Mạc Tử (Gia Lai). Ảnh: NGỌC OAI

Cơ quan chức năng cảnh báo, từ nay đến ngày 1-12, trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên một số sông ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch (Đắk Lắk) có thể lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2-3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 290 xã, phường thuộc 7 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đến 16 giờ ngày 28-11, trong số 142 hồ, đập thuộc 10 lưu vực sông ở khu vực Trung bộ và Đông Nam bộ, có 13 hồ đang xả tràn. Các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động vận hành hồ theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.