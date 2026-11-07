Mưa lũ làm gần 50 hộ dân bị ngập và hư hỏng nhà ở

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm xã Bắc Hà bị ngập sâu trong nước lũ.

Cụ thể, tại xã Bắc Hà, mưa lớn cục bộ trong sáng 7/11 ảnh hưởng đến 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã, Na Hối và Thải Giàng Phố. Thống kê ban đầu có 40 hộ bị thiệt hại, trong đó 38 hộ bị ngập nhà, một hộ bị sập tường nhà và một hộ bị đất sạt vào tường nhà với khối lượng khoảng 50 m³. Giao thông tại một số vị trí như cầu đường 2/9, ngầm tràn, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải bị ngập, chia cắt. Một số diện tích hoa màu bị ngập, hiện chưa xác định được diện tích và mức độ thiệt hại.

Một ô tô của người dân Bắc Hà bị lũ cuốn trôi.

Tại xã Bảo Nhai, mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra từ rạng sáng 7/11 khiến một nhà tại thôn Nậm Đét bị tốc mái dưới 30%, hư hỏng 12 tấm lợp; 3 hộ tại các thôn Nậm Đét, Làng Mới và Bản Lắp bị sạt lở taluy dương phía sau nhà, với khối lượng đất đá khoảng 50 m³. Nước lũ cuốn trôi khoảng 20 m rãnh bê tông trên tuyến đường Nậm Pó, thôn Nậm Đét; một cột điện tại thôn Trung Đô bị đổ.

Một cột điện thuộc lưới điện 0,4Kv ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai bị đổ do mưa lũ.

Tại xã Cao Sơn, mưa lớn kéo dài trong đêm 6, rạng sáng 7/11 (lượng mưa đo được tại trạm La Pán Tẩn là 162 mm) đã gây sạt lở nhiều tuyến đường với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.380 m³; riêng tuyến đường vào thôn Sảng Lùng Chéng và Sả Lùng Chéng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng 1.200 m³ đất đá. Ngầm tràn tại thôn Ngải Phóng Chồ trên Tỉnh lộ 154 ngập sâu gần 2 m gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Ngoài ra, bùn đất và nước tràn vào nhà, nhà bếp của 2 hộ dân.

Tỉnh lộ 154 đoạn qua xã Cao Sơn bị sạt lở nhiều điểm.

Tại xã Bản Liền, mưa lớn xảy ngày 6/11, tập trung gây thiệt hại tại thôn Bản Liền. Có 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy trước, sau nhà, đất tràn vào sân; một hộ bị sạt lở làm đổ tường bao nhà bếp. Mưa lũ cũng gây sạt lở 7 điểm trên hai tuyến đường liên thôn, với tổng khối lượng đất đá khoảng 290 m³.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông tại Bản Liền và Cao Sơn khoảng 1.670 m³. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ tại 4 địa phương ước khoảng 1 tỷ đồng; trong đó thiệt hại về nhà ở, tài sản và an sinh xã hội khoảng 470 triệu đồng, hạ tầng kỹ thuật 500 triệu đồng, các thiệt hại khác 30 triệu đồng. Báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại về người tại các địa phương.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời lên xã Bắc Hà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng được bố trí cảnh giới tại các điểm ngập sâu, sạt lở, ngầm tràn để cảnh báo người và phương tiện. Các tuyến đường bị ảnh hưởng đang được huy động nhân lực, máy móc khơi thông, xử lý bước đầu.

Người dân xã Bắc Hà hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, bố trí rào chắn, phân luồng tại các điểm mất an toàn.