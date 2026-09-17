Mưa lũ làm 8 nhà dân bị ảnh hưởng, di dời 7 hộ dân đến nơi an toàn

Trong số này, xã Phình Hồ có 3 nhà, phường Cầu Thia 2 nhà, các xã Văn Chấn, Hạnh Phúc và Nghĩa Tâm mỗi địa phương 1 nhà.

Tuyến đường giao thông ở xã Phình Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: UBND xã Phình Hồ cung cấp.

Tại xã Nghĩa Tâm, khoảng 60 m³ đất, đá từ taluy dương phía sau nhà bà Đinh Thị Dậu, thôn Tho, đã trượt xuống, khiến bùn đất chảy vào nhà, làm xê dịch cột và tường phía sau. Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương di dời 5 nhân khẩu cùng tài sản đến nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Tại phường Cầu Thia, sạt lở và lún nền ảnh hưởng đến 2 nhà dân. Tại khu vực kè Phai Lò, tổ dân phố Hạnh Sơn, khoảng 50 m kè cũng bị sạt lở. Địa phương đã di dời 6 hộ với 24 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Phình Hồ kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương.

Mưa lớn cũng gây ngập tại một số cầu, tràn trên địa bàn xã Nghĩa Tâm; sạt lở khoảng 30 m đường đi Háng Gàng, ảnh hưởng đến việc đi lại của gần 100 hộ dân. Ngoài ra, một số điểm sạt lở cũng xuất hiện trên các tuyến đường thuộc các xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Hạnh Phúc và Minh Lương.

Riêng đoạn Km18-Km18+300 tuyến đường nối Quốc lộ 32 đi Tỉnh lộ 174 mới phát sinh điểm sạt lở, hiện ô tô chưa lưu thông được. Địa phương đã triển khai công tác cảnh báo và lên phương án khắc phục.

Xã Văn Chấn khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Kết quả sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ được lượng hóa khoảng 7,2 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật khoảng 6,3 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại và theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời tăng cường lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.