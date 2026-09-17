Mưa lũ làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà bị ngập

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp và Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, đưa cơm cho học sinh điểm trường bán trú bị mưa lũ chia cắt. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Mưa lớn giảm, lũ nhiều sông trên báo động 3

Theo tin nhanh về tình hình thiên tai cập nhật lúc 17 giờ 30 phút ngày 17/9, trong ngày 17/9, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến 40-80mm; riêng Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa phổ biến 80-120mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như An Bình (Phú Thọ) 150mm, Hưng Thi (Phú Thọ) 92mm, Nho Quan (Ninh Bình) 176mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 114mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 157mm, Kim Tân (Thanh Hóa) 118mm. Đến chiều 17/9, mưa đã giảm.

Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 180mm. Phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Lũ trên các sông Tích, Bùi (Hà Nội), Hoàng Long, Đáy (Ninh Bình) đang lên và ở trên mức báo động 3. Tại Thanh Hóa, lũ trên các sông Bưởi, Lèn, Cầu Chày đang lên và ở mức trên báo động 3; sông Yên dao động ở mức đỉnh trên báo động 3; sông Mã đang lên ở mức báo động 2.

Lúc 16 giờ ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan là 8,81m, trên báo động 3 là 0,41m; sông Bùi tại Yên Duyệt là 7,54m, trên báo động 3 là 0,54m.

Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long ở trạm Bến Đế là 4,65m, trên báo động 3 là 0,65m; sông Đáy tại trạm Phủ Lý là 4,77m, trên báo động 3 là 0,77m.

Tại Thanh Hóa, sông Bưởi tại Thạch Quảng là 17,28m, trên báo động 3 là 1,28m; tại Kim Tân là 13,44m, trên báo động 3 là 1,44m. Sông Lèn tại Cụ Thôn là 4,69m, trên báo động 3 là 1,19m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 10,52m, trên báo động 3 là 0,52m. Sông Yên tại TV Chuối là 4,31m, trên báo động 3 là 0,81m, đang dao động ở mức đỉnh. Sông Mã tại Giàng là 5,53m, trên báo động 2 là 0,03m.

Trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên báo động 2. Trong 24 giờ tới, lũ sông Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm, ở mức cao trên báo động 3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động trên báo động 1.

Hơn 16.000 nhà bị ngập

Mưa lớn và ngập lụt đã làm 3 người chết do sạt lở đất sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Về nhà ở, có 4 nhà bị sập tại Thanh Hóa; 29 nhà hư hỏng, gồm Ninh Bình 1 nhà, Nghệ An 4 nhà, Lào Cai 7 nhà, Phú Thọ 16 nhà và Thanh Hóa 1 nhà. Tổng số nhà bị ngập là 16.310 nhà, trong đó Ninh Bình 4.787 nhà, Nghệ An 749 nhà, Hà Nội 2.204 nhà, Phú Thọ 151 nhà và Thanh Hóa 8.419 nhà.

Về nông nghiệp, 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, gồm Ninh Bình 12.121ha, Nghệ An 1.287ha, Hà Nội 3.641ha và Thanh Hóa 5.450ha. Ngoài ra, 2.172ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại tại Hà Nội và Thanh Hóa.

Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại là 1.175,62ha, trong đó Hà Nội 40ha, Phú Thọ 1,62ha và Thanh Hóa 1.134ha. Có 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.

Mưa lũ cũng làm 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, gồm Ninh Bình 7 điểm, Hà Nội 7 điểm và Phú Thọ 1 điểm.

Về đê điều, xảy ra 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810-K100,828 đê tả Đáy (tỉnh Ninh Bình) và sự cố tràn 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Các địa phương đã huy động lực lượng xử lý. Trong ngày, không ghi nhận thêm sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Về giao thông, có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, trong đó có 7 điểm trên các tuyến Quốc lộ 15C và Quốc lộ 217. Các địa phương đang xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; riêng Thanh Hóa có 5 điểm trên các tuyến quốc lộ, gồm Quốc lộ 15 có 1 điểm, Quốc lộ 47 có 1 điểm và Quốc lộ 217B có 3 điểm. Các địa phương đã tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn-Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Trước diễn biến mưa lũ, các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Đồng thời, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời thông tin, báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.