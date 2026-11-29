Ngày 29/11, tình hình mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại xã Phú Mỡ, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đất sản xuất và giao thông.

Trên sông Kỳ Lộ, đoạn phía trên cầu Đồng Hội (thôn Kỳ Lộ), bờ tả sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2 km, ăn sâu vào đất sản xuất nông nghiệp của người dân từ 10-20 m. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông khác cũng bị xói lở nền, mặt đường, sạt lở mái taluy và sình lún, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bờ tả sông Kỳ Lộ, đoạn phía trên cầu Đồng Hội bị sạt lở nghiêm trọng.

Không chỉ sạt lở bờ sông, mưa lớn còn gây sạt lở núi, khiến đất đá đổ xuống đường, đe dọa an toàn người tham gia giao thông. Trên tuyến ĐT647 qua xã Phú Mỡ xảy ra 2 điểm sạt lở, bồi lấp mặt đường tại dốc Đá Mài và dốc Bà Điều.

Đáng chú ý, khu vực dốc Đá Mài từng bị sạt mái ta luy từ mùa mưa năm 2025, đang trong quá trình khắc phục thì tiếp tục xảy ra sạt lở trong đợt mưa vừa qua. Nếu trời tiếp tục mưa, phạm vi sạt lở có nguy cơ mở rộng. Nhiều tuyến đường khác cũng bị xói lở nền, mặt đường, sạt mái ta luy và sình lún.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Phú Mỡ đã huy động phương tiện, máy móc và nhân lực khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Phương tiện được huy động khắc phục điểm sạt lở trên tuyến ĐT647, đoạn qua xã Phú Mỡ.

Trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực ngập lụt, sạt lở; bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua các điểm nguy hiểm.

Ông Đào Mỹ nhấn mạnh mưa lớn và nước từ thượng nguồn có thể đổ về bất cứ lúc nào, do đó các địa phương phải đặt việc sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm lên hàng đầu, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện ứng phó, khẩn trương khắc phục công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ (bìa phải) trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở, ngập lụt tại các địa phương.

Những ngày qua, trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực. Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.