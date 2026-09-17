Mưa lũ khiến hơn 16.000 nhà ngập, gần 25.000 ha cây trồng và thủy sản bị ảnh hưởng

Đất đá trên đồi sạt lở vào nhà dân làm sập tường. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17/9, sạt lở đất đã làm 3 người chết tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ; 4 nhà sập (Thanh Hóa); 29 nhà hư hỏng (Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 7, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1); 16.310 nhà bị ngập (Ninh Bình 4.787, Nghệ An 749, Hà Nội 2.204, Phú Thọ 151, Thanh Hoá 8.419).

Cùng với đó, có 22.499 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 12.121ha, Nghệ An 1.287ha, Hà Nội 3.641ha, Thanh Hoá 5.450ha); 2.172ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 922ha, Thanh Hoá 1.250ha); 1.175,62 ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 40ha, Phú Thọ 1,62ha, Thanh Hoá 1.134ha); 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 7, Hà Nội 7; Phú Thọ 1).

Đối với tình hình đê điều, hiện có 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K100,810 - K100,828 đê tả Đáy (tỉnh Ninh Bình) và sự cố tràn 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai, Kiều Phú (thành phố Hà Nội). Hiện địa phương đã huy động lực lượng xử lý.

Các hộ dân tại khu vực thường xuyên bị ngập đã chủ động kê kích tài sản, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Về tình hình giao thông, có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ ( có 7 điểm trên các tuyến, trong đó Quốc lộ 15C có 4 điểm, Quốc lộ 217 có 3 điểm). Các địa phương đang xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ ( 5 điểm trên các tuyến Quốc lộ tại Thanh Hóa, trong đó Quốc lộ 15 có 1 điểm, Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3 điểm). Hiện địa phương đã tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất,... khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Lãnh đạo xã Nông Cống có mặt tại nhà dân để chỉ đạo công tác di dân do ảnh hưởng ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức duy trì trực ban 24/24 để kịp thời thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định,từ nay đến 23 giờ 30 phút ngày 17/9, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Cư Prao, Ea Bá, Ea Ly, Ea Riêng, M’Drắk, Phú Mỡ, Sông Hinh, Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk).

Đối với tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường: Lâm Sơn; Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Mỹ Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Ninh Sơn, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 17/9, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Phú Mỡ3 là 66,2mm (Đắk Lắk); S.Pha Km72 là 69,4mm, Ma Nới3 là 52mm (Khánh Hòa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.