Mưa lũ khiến hơn 16.000 nhà dân ngập, nhiều tuyến đường tê liệt

Theo báo cáo nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tính đến 17h ngày 17/9, thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt tiếp tục được ghi nhận tại nhiều địa phương. Đã có 3 người đã tử vong do sạt lở đất xảy ra sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Thiên tai khiến 4 nhà bị sập, trong đó Thanh Hóa có 4 nhà. Ngoài ra, 29 nhà bị hư hỏng, gồm Ninh Bình có 1 nhà, Nghệ An có 4 nhà, Lào Cai có 7 nhà, Phú Thọ có 16 nhà và Thanh Hóa có 1 nhà. Đáng chú ý, có tới 16.310 nhà bị ngập. Trong đó, Thanh Hóa ghi nhận số nhà bị ngập nhiều nhất với 8.419 nhà; Ninh Bình 4.787 nhà; Hà Nội 2.204 nhà; Nghệ An 749 nhà và Phú Thọ 151 nhà.

Mưa lũ khiến hàng nghìn nhà dân ngập. Ảnh: Quang Hùng

Mưa lớn cũng khiến 22.499ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Ninh Bình có 12.121ha, Thanh Hóa 5.450ha, Hà Nội 3.641ha và Nghệ An 1.287ha; 2.172ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại, gồm Hà Nội 922ha và Thanh Hóa 1.250ha. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng với 1.175,62ha bị ngập, thiệt hại. Trong đó, Thanh Hóa chiếm phần lớn với 1.134ha; Hà Nội 40ha và Phú Thọ 1,62ha. Mưa lũ cũng làm 1.999m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Đã có 15 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, gồm Ninh Bình 7 điểm, Hà Nội 7 điểm và Phú Thọ 1 điểm.

Đến nay đã ghi nhận 2 sự cố sạt lở mái đê phía sông tại đoạn K100,810 - K100,828 đê tả Đáy, thuộc tỉnh Ninh Bình. Tại Hà Nội xảy ra sự cố tràn khoảng 1.400m đê, bờ bao tại các xã Xuân Mai và Kiều Phú. Các địa phương đã huy động lực lượng xử lý các sự cố. Trong ngày 17/9, không ghi nhận thêm thông tin về sự cố đê điều trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Ảnh: Quang Hùng

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, mưa lũ gây sạt lở tại 11 điểm, làm ách tắc giao thông. Trong đó có 7 điểm trên các tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa, gồm 4 điểm trên QL15C và 3 điểm trên QL217. Các địa phương đang tổ chức xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng tại Thanh Hóa có 5 điểm ngập trên quốc lộ, gồm QL15 có 1 điểm, QL47 có 1 điểm và QL217B có 3 điểm. Các địa phương đã tổ chức phân luồng giao thông qua khu vực ngập.

Ttuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn. Để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực bị ngập.