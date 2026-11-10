Mưa lũ khiến gần 12.000 học sinh ở Thanh Hóa phải nghỉ học

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với lũ sông Yên dâng cao, nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động dạy học tại các nhà trường.

Theo thống kê, toàn xã có 11.762 học sinh thuộc các cấp học phải nghỉ học từ ngày 9/11. Đến sáng 10/11, mực nước lũ vẫn ở mức cao, nhiều khu vực còn ngập sâu nên học sinh chưa thể trở lại trường.

Hơn 1.500 ngôi nhà ở xã Nông Cống bị ngập sâu trong lũ.

Tại Trường THCS Nông Cống, nước lũ tràn vào sân trường và nhiều phòng học, khiến 1.768 học sinh tại 4 điểm trường phải tạm nghỉ học. Bà Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nước đang rút dần, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục các khu vực bị ngập để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Tương tự, tại Trường THCS Trần Phú, nước lũ khiến 7 phòng học bị ngập sâu khoảng 30cm. Ông Trần Văn Lưu, hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa lũ đã khiến 1.516 học sinh phải tạm nghỉ học. Hiện nhà trường đang tập trung tổng vệ sinh, kiểm tra cơ sở vật chất và theo dõi diễn biến mực nước để chủ động phương án tổ chức dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn.

Gần 12.000 học sinh nghỉ học do trường bị ngập lụt.

Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, cuối ngày 9/11, mực nước sông Yên đạt đỉnh 4,47m, vượt báo động III. Đến 7h ngày 10/11, mực nước giảm xuống còn 4,08m nhưng vẫn trên mức báo động III.

Mưa lũ đã khiến 1.577 hộ dân thuộc 12/19 thôn trên địa bàn xã bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Hàng chục hecta rau màu mới trồng trong vụ đông cũng bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng, gây thiệt hại cho sản xuất của người dân.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng túc trực tại những khu vực xung yếu, chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Mưa lũ tại xã Nông Cống diễn biến phức tạp

Cùng với chính quyền địa phương, Công an xã Nông Cống đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương xuống địa bàn, tập trung tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để triển khai các biện pháp ứng phó.

Các lực lượng chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, trực tiếp tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân kê cao, di chuyển tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Công an xã Nông Cống hỗ trợ các hộ dân kê cao, di chuyển tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Tại những khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng Công an và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức ứng trực, cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại, kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn. Các tổ công tác cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, không để phát sinh những vấn đề phức tạp trong thời gian mưa lũ.

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc, Công an xã Nông Cống khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong thời gian mưa lũ. Người dân tuyệt đối không tự ý xuống sông, hồ, ao, kênh mương hoặc khu vực ngập nước để tắm, bắt cá; không sử dụng điện lưới, kích điện hay các thiết bị điện để đánh bắt thủy sản. Đặc biệt, không đi vào khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, không tự ý di chuyển qua đường, cầu tràn, cống hoặc những khu vực bị ngập khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với tinh thần không để bị động, bất ngờ.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó với mưa lớn trong những ngày tới, chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với tinh thần không để bị động, bất ngờ; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Các địa phương phải khẩn trương kiểm tra, rà soát những khu dân cư nằm trong khu vực nguy hiểm, nhất là ven sông, suối, nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân tại nơi sơ tán, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân tại các khu vực sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.