Mưa lũ khiến gần 1000 hộ dân phải sơ tán, 11 tuyến đường quốc lộ bị ngập

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương.

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, cập nhật đến 17 ngày 15/9, tình hình ngập, thiệt hại khiến 1 nhà bị sập (Quảng Trị); 13 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 7; Huế 4, Thanh Hóa: 2); 940 nhà bị ngập tại Quảng Trị (đến chiều ngày 14/9 nước đã rút hết); ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong gây ảnh hưởng đến 470 nhà (Thanh Hóa). 988 hộ dân được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn đã trở về nhà (Quảng Trị 939; Huế 5; Đà Nẵng 44).

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều địa phương. Ảnh: PV

Về nông nghiệp, 1068,85 ha lúa và hoa màu hư hỏng, thiệt hại (Thanh Hóa 37,65ha; Quảng Trị 387ha; Đà Nẵng 581ha; Quảng Ngãi 63,2ha). Về chăn nuôi, 1 con gia súc, 1.250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị).

Về giao thông, 11 tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (ĐT 505B, 519B, 520B, 528, 530B, 530D tại Thanh Hóa; QL15, QL 49C, ĐT 559, ĐT 559B, ĐT 588a tại Quảng Trị), 64 vị trí đường liên thôn bị ngập cục bộ (Thanh Hóa), các tuyến đường tại Quảng Trị, Huế đã lưu thông, riêng tại Thanh Hóa đã tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn; 53 điểm giao thông bị sạt lở (Thanh Hóa 09; Nghệ An 05, Quảng Trị 39). 100m kè bờ suối bị sạt lở (Quảng Trị).

Về đường thủy nội địa, khoảng 14h/13/9/2026, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc - Nam), xã Nam Hải Lăng, do mưa lớn, nước lũ sông Ô Giang lên cao, chảy xiết cuốn trôi 03 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và đường thủy nội địa. Hiện đã hoàn thành xử lý, di dời 2/3 sà lan (1 sà lan bị chìm đang tiếp tục xử lý).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất,... khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Duy trì trực ban 24/24 để kịp thời thông tin báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.