Mưa lũ hoành hành tại 4 nước châu Á, ít nhất 118 người thiệt mạng

Tại Thái Lan, chính phủ cho biết 8 người đã thiệt mạng do lũ lụt kể từ ngày 16-9. Các trường hợp tử vong được ghi nhận tại 3 tỉnh miền Đông, gồm Sa Kaeo, Chanthaburi và Saraburi.

Hiện chưa ghi nhận người chết do lũ tại thủ đô Bangkok.

Hơn 500.000 hộ gia đình tại 27 tỉnh, tương đương khoảng 1,7 triệu người, bị ảnh hưởng. Riêng Bangkok có khoảng 52.000 hộ bị ảnh hưởng và gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm tránh lũ.

Người dân đẩy các nhu yếu phẩm qua vùng nước ngập tại quận Bang Kapi thuộc Bangkok (Thái Lan) ngày 28-9. Ảnh: AFP

Tại Myanmar, mưa lớn từ tối 25-9 gây lũ lụt và lở đất tại vùng Tanintharyi, miền Nam. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể tại khu vực Launglon, trong khi khoảng 20-30 người vẫn mất tích.

Một vụ lở đất đã vùi lấp 18 công trình. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do nhiều khu vực bị chia cắt và tình hình xung đột tại địa phương.

Tại Ấn Độ, bang Uttar Pradesh ở miền Bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn.

Tính đến ngày 28-9, 81 người đã thiệt mạng và 62 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn từ ngày 25-27/9. Ngoài ra, 2.254 ngôi nhà bị hư hại và 154 gia súc, gia cầm chết.

Tại Nepal, mưa lớn kéo dài từ ngày 25-9 gây lũ lụt, lở đất và nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại nhiều địa phương.

Theo thống kê sơ bộ, 21 người thiệt mạng, 5 người mất tích và 5 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.