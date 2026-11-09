Mưa lũ gây thiệt hại nhiều địa phương, miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét

Mưa lớn gây thiệt hại cho các xã, phường tại Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 9/11, mưa kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn các xã Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp đã làm 4 căn nhà bị sập đổ, 89 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; một số cây xanh, trụ điện bị gãy đổ.

Theo phóng viên TTXVN tại các địa phương. mưa lớn, dông lốc đã gây nhiều thiệt hại tại các khu vực. Tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 8/11 đến 12 giờ ngày 9/11, mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao gây ngập lụt 871 hộ, 13 ha rau màu vụ Đông 2026-2027 bị ngập, úng, có nguy cơ hư hỏng, sạt taluy trong khoảng 5m kênh tiêu úng vùng 3 giai đoạn 1 tại thôn Cộng Hoà…

Đối với xã Thanh Kỳ, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn vào đêm 8/11 đến sáng 9/11 làm mực nước hồ Yên Mỹ dâng cao, khiến nhiều đập tràn và một số tuyến đường dân sinh bị ngập, giao thông tạm thời chia cắt; cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bất ngờ bị lún sập, làm giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào Khu dân cư Ná Mén, xã Vạn Xuân với tổng số dân bị ảnh hưởng là 20 hộ/80 khẩu. Kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ với chiều dài 50 m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài 100 m; có 1 cầu bị sụt lún (mố M2, tại Km 24+987 đường Nghi Sơn-Bãi Trành, tại thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ); 12 vị trí ngập gây tắc đường gồm: đường tỉnh 505B có 2 vị trí tại xã Yên Thọ; đường tỉnh 505 có 2 vị trí tại xã Công Chính, đường tỉnh 512 có 1 vị trí tại xã Tượng Lĩnh…

Các đường giao thông thôn, xã có 35 tràn bị ngập, gồm các xã: Xuân Chinh có 6 tràn, Hóa Quỳ có 13 tràn, Thanh Kỳ có 7 tràn bị ngập… 8 cột điện hạ thế, cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ, 270 m tường rào tại xã Thanh Kỳ bị sập đổ… Đến thời điểm hiện tại. tỉnh Thanh Hóa có 230 ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập tại các xã (Trường Văn trên 45 ha; Thăng Bình trên 15 ha, Trung Chính trên 75 ha, Mậu Lâm trên 36 ha)…

Chiều 9/11/2026, trên địa bàn thôn Phúc Khánh (xã Tiên La, Hưng Yên) xảy ra gió lốc, làm tốc toàn bộ mái tôn và giằng thu hồi bê tông cốt thép của dãy nhà 2 tầng thuộc Điểm trường Phúc Khánh, Phân hiệu Phúc Khánh, Trường Mầm non Vũ Thị Thục. Ảnh: TTXVN phát

Tại thôn Phúc Khánh, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên, gió lốc làm tốc mái tôn 1 điểm trường mầm non khiến hư hỏng một số công trình như nhà vòm trong sân trường, lán xe của cán bộ, giáo viên, đồ chơi ngoài trời của học sinh, một số cây xanh bị gãy, đồng thời sự cố trên đã làm mất điện toàn trường.

Ngay sau khi thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng ở các khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở; phối hợp với ngành điện kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố hệ thống điện, dọn vệ sinh môi trường...

Theo Dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 9/11 đến ngày 11/11, khu vực Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ngoài ra, từ đêm 11/11 đến ngày 19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong ngày và đêm 11/11; ngày 12/11 mưa lớn giảm dần. Ngày 13-14/11, phía Nam các tỉnh, thành phố trên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 12-16/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt ở khu vực miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Các địa phương chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT- TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trước 16 giờ hằng ngày (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Liên quan đến diễn biến lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố nêu trên.

Theo đó, từ 19 giờ 30 phút ngày 9/11 đến 00 giờ 30 phút ngày 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An 5-10mm, có nơi trên 20mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng 40-80mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh, thành phố trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 22 giờ ngày 8/11 đến 18 giờ ngày 9/11, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tân Pheo 116mm (Phú Thọ), Thượng Hà1 là 126mm (Lào Cai); Thanh Tân1 là 445mm (Thanh Hoá); Nông trường15 là 231mm, Đông Hiếu 161mm (Nghệ An); Kỳ Lạc 441mm, Thạch Điền 200mm (Hà Tĩnh);...

Từ 10 giờ đến 18 giờ ngày 9/11, khu vực các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đồng Tâm 179mm (Quảng Trị); Thị trấn A Lưới 183mm (Huế); Bà Nà1 là 106mm (Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.