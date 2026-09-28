Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Thái Lan, Nepal và Ấn Độ

Tại Nepal, chính quyền cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét khi mực nước tại nhiều con sông lớn dâng cao. Ảnh: Reuters

Tại Thái Lan, Nội các đã phê duyệt hai ngày nghỉ đặc biệt là 28 và 29-9 đối với công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nhằm hạn chế việc đi lại, giảm ùn tắc giao thông trong bối cảnh thủ đô hứng chịu mưa lớn và ngập lụt. Theo Reuters, các cơ quan nhà nước vẫn có thể duy trì những hoạt động thiết yếu tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu từng đơn vị.

Chính quyền Bangkok hôm 26-9 tuyên bố thủ đô là khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sau khi lượng mưa gần 300 mm trút xuống trong 48 giờ. Nước lũ làm ngập nhiều tuyến đường chính, khiến một số phương tiện bị ngập một phần và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng. Mực nước bắt đầu rút khi lượng mưa giảm vào ngày 27-9, song một số người dân vẫn bị mắc kẹt trong nhà. Chính quyền thành phố đã chuẩn bị các địa điểm trú ẩn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp.

Tại Nepal, mưa lớn và bão đã gây lũ lụt, sạt lở đất, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Ngày 27-9, Chính quyền cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét khi mực nước tại nhiều con sông lớn dâng cao.

Cảnh báo thiên tai hiện được áp dụng tại 49 trong tổng số 77 quận của Nepal, trong đó hơn một nửa được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc lũ quét. Hình ảnh từ huyện Chitwan cho thấy nhiều con sông tràn bờ, nước lũ ngập một phần nhà cửa và một ngôi đền, buộc người dân phải di chuyển lên mái nhà để tránh nước.

Đợt mưa mới nhất xảy ra chỉ vài tuần sau một thảm họa nghiêm trọng tại khu vực gần biên giới Nepal - Trung Quốc. Cuối tháng 8, sự cố sụp đổ sông băng đã gây lở đất và lũ quét tại các thung lũng phía hạ lưu, khiến hơn 1.450 người thiệt mạng. Theo Shanti Mahat, người phát ngôn Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, các huyện Rasuwa và Nuwakot, từng chịu ảnh hưởng của thảm họa trên, vẫn cần duy trì cảnh giác, dù hiện chưa được xếp vào nhóm khu vực có nguy cơ cao.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn và bão cũng gây lũ lụt trên diện rộng, với tổng số người thiệt mạng được báo cáo lên tới 56 người. Riêng bang Uttar Pradesh, chính quyền cho biết lũ lụt nghiêm trọng do mực nước sông dâng cao đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và làm hư hại 117 ngôi nhà.

Ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh Hrishikesh Bhaskar Yashod cho biết lượng mưa đo được từ ngày 25-9 đến sáng 27-9 đạt 66,5 mm, cao gấp nhiều lần mức trung bình 7,6 mm của cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại những khu vực bị ngập, phân phát hàng cứu trợ và đánh giá thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp để triển khai các biện pháp hỗ trợ, bồi thường.

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