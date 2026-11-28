Nhiều diện tích tỏi tại Lý Sơn bị ngập.

Sạt lở lan rộng, nhiều khu vực bị đe dọa

Tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), mưa lớn khiến khoảng 100ha tỏi vụ Đông Xuân mới xuống giống bị ngập úng, có nguy cơ thối rễ, phải nhổ bỏ và trồng lại. Ngoài thiệt hại sản xuất, mưa lớn còn gây ngập một số khu dân cư, bồi lấp khoảng 1.000m đường giao thông và làm hư hỏng, bồi lấp khoảng 3.000m kênh mương. Hồ chứa nước Thới Lới sau nhiều năm tích nước đã đạt đỉnh và tràn ra bên ngoài.

Chính quyền đặc khu đã huy động các lực lượng khai thông dòng chảy, dọn dẹp vệ sinh môi trường và chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Sáng 27-11, Công an đặc khu Lý Sơn, Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng các lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả tại những khu vực bị ngập. Lực lượng chức năng cũng giăng dây, đặt cột tiêu cảnh báo, bố trí chốt trực tại các tuyến đường ngập sâu, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại xã Thiện Tín (Quảng Ngãi), mưa lũ liên tiếp khiến bờ sông Vệ đoạn qua thôn Trường Khánh, khu vực Bến Lấn, sạt lở nghiêm trọng. Trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 21-11, khoảng 500m bờ sông bị sạt lở, cuốn trôi khoảng 450m bờ Trường Lũy, tạo thành những vách đất cao 4-6m, ăn sâu vào đất liền từ 5-10m. Đến ngày 25 và 26-11, các vị trí sạt lở tiếp tục lấn sâu thêm 1-2m, chân bờ bị khoét rỗng, hình thành nhiều hàm ếch.Hiện điểm sạt lở gần nhất chỉ cách nhà dân 6-8m, Nhà văn hóa thôn khoảng 20m, đường giao thông thôn 1-2m và tuyến ĐT.624B khoảng 10-15m. Khu vực có khoảng 100 hộ dân sinh sống, trong đó 15 hộ bị đe dọa trực tiếp về nhà ở và tính mạng nếu sạt lở tiếp tục mở rộng.

Đáng lo ngại, dòng nước còn cuốn trôi nhiều đoạn tường thành đất thuộc Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi. Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở đã diễn ra khoảng 3 năm, nhưng năm nay diễn biến nghiêm trọng hơn, cuốn mất cả tuyến đường đi lại và nhiều cây trồng lâu năm ven sông.Bà Trương Thị Chi, người dân thôn Trường Khánh, cho biết mỗi khi đêm xuống, người dân luôn thấp thỏm trước tiếng đất sạt lở bên bờ sông. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng bờ kè để ổn định bờ sông, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư.

Trước tình hình trên, UBND xã Thiện Tín đã kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm. Địa phương cũng kiến nghị các sở, ngành xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, hỗ trợ kinh phí xây dựng kè chống sạt lở do ngân sách cấp xã không đủ khả năng triển khai.

42 điểm sạt lở trên hai lưu vực sông

Tại Gia Lai, tình trạng sạt lở trên lưu vực sông Kôn và sông Hà Thanh cũng diễn biến phức tạp. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, hiện có 42 vị trí sạt lở với tổng chiều dài khoảng 45,2km, đi qua địa bàn 10 xã, phường. Trong đó, sông Kôn có 37 vị trí, dài khoảng 34,9km; sông Hà Thanh có 5 vị trí, dài khoảng 10,2km.

Sạt lở đã ảnh hưởng đến khoảng 4.470 hộ dân và gần 300ha đất nông nghiệp trên lưu vực sông Kôn; 22 hộ dân tại xã Canh Liên chịu tác động trên lưu vực sông Hà Thanh. Riêng phường An Nhơn Bắc có khoảng 225ha đất sản xuất bị ảnh hưởng, phường An Nhơn khoảng 72ha. Nhiều đoạn bờ, đê, kè bị hư hỏng tại các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông. Ở thượng nguồn, sạt lở áp sát khu dân cư tại xã Vĩnh Sơn, ảnh hưởng đến giao thông địa phương.

Theo ngành chức năng, sạt lở xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mưa lớn kéo dài, dòng chảy thay đổi hướng, địa chất bờ sông yếu. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác cát, sỏi, suy giảm thảm thực vật đầu nguồn, lấn chiếm hành lang thoát lũ và xây dựng sát bờ sông cũng làm gia tăng nguy cơ.

Để khắc phục, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh với kinh phí hơn 5.600 tỷ đồng, tập trung xây dựng kiên cố hơn 36km đê, kè, nâng cấp các hồ chứa, nạo vét dòng chảy và phục hồi 350ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Riêng lưu vực sông Hà Thanh, tỉnh phê duyệt đề án đánh giá tổng thể sạt lở với kinh phí khoảng 298 tỷ đồng, gồm xây dựng kè, chỉnh trị dòng chảy, cắm mốc hành lang thoát lũ và di dời 112 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.Tuy nhiên, nhu cầu vốn lớn trong khi ngân sách địa phương còn hạn chế khiến việc triển khai gặp khó khăn. Ngành chức năng kiến nghị huy động thêm nguồn lực Trung ương và vốn ODA để xử lý các điểm sạt lở cấp bách.

Chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp theo

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm 27 đến ngày 29-11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Nhiều sông có khả năng xuất hiện lũ lớn, riêng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có nguy cơ vượt báo động 3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi và ngập lụt vùng trũng thấp ở mức cao.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư, trường học, cơ sở y tế nằm ven sông, suối, vùng trũng thấp và sườn dốc; chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương phải bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại Gia Lai, ngành chức năng đề xuất khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; sử dụng bao tải cát, rọ đá, đá hộc để xử lý tạm thời những vị trí cấp bách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, quản lý hành lang thoát lũ và vận hành hồ chứa đúng quy trình.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, bên cạnh giải pháp ứng phó trước mắt, việc đầu tư kè bảo vệ bờ sông, khơi thông dòng chảy, phục hồi rừng đầu nguồn và quản lý chặt hành lang thoát lũ cần được triển khai đồng bộ. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chủ động cảnh báo và sơ tán kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.