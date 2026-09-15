Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.000ha lúa, hoa màu

Mưa lũ gây ngập cục bộ, ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân tại một số địa phương. (Ảnh: nhandan.vn)

Cụ thể, tại Quảng Trị có 1 nhà bị sập, 7 nhà hư hỏng và 940 nhà bị ngập. Đến chiều 14/9, nước tại các nhà bị ngập đã rút hết. Tại Thanh Hóa, ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư thuộc các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong, ảnh hưởng 470 nhà; 2 nhà bị hư hỏng và 37,65ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Về sơ tán dân, 988 hộ đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn và đã trở về nhà, gồm 939 hộ ở Quảng Trị, 5 hộ ở Huế và 44 hộ ở Đà Nẵng.

Hơn 1.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại

Mưa lũ làm 1.068,85ha lúa, hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại, trong đó Thanh Hóa 37,65ha, Quảng Trị 387ha, Đà Nẵng 581ha và Quảng Ngãi 63,2ha. Tại Quảng Trị, 1 con gia súc và 1.250 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, có 11 tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập, gây tắc giao thông, gồm các tuyến ĐT 505B, 519B, 520B, 528, 530B, 530D tại Thanh Hóa; Quốc lộ 15, Quốc lộ 49C, ĐT 559, ĐT 559B, ĐT 588A tại Quảng Trị. Ngoài ra, 64 vị trí đường liên thôn tại Thanh Hóa bị ngập cục bộ và 53 điểm giao thông bị sạt lở, gồm Thanh Hóa 9 điểm, Nghệ An 5 điểm và Quảng Trị 39 điểm.

Các tuyến đường tại Quảng Trị và Huế đã lưu thông trở lại. Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng duy trì trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông bảo đảm an toàn.

Trong lĩnh vực thủy lợi, khoảng 100m kè bờ suối tại Quảng Trị bị sạt lở.

Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc-Nam), xã Nam Hải Lăng, do mưa lớn, nước lũ sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và đường thủy nội địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý, di dời 2 trong số 3 sà lan; 1 sà lan bị chìm đang tiếp tục được xử lý.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ, ngập lụt

Các địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực phía nam tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt.

Các địa phương kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, duy trì trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin, báo cáo kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương.