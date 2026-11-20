Tuyến đường liên thôn Nậm Than – Nậm Nhìu, xã Mường Bo sạt lở khoảng 15.000 m³ đất, đá gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Ảnh do UBND xã cung cấp.

Theo tổng hợp đến 17 giờ ngày 20/11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ tại các xã Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn và Thượng Hà chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại xã Thượng Hà, sạt lở ở thôn 3 Vài Siêu làm hư hỏng cột mái hiên nhà ông Đặng Văn Minh, ước thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Xã đã huy động 15 người cùng 2 ô tô sơ tán khẩn cấp 4 nhân khẩu đến nhà người thân cách khoảng 100 m.

Về giao thông, tại xã Mường Bo, tuyến đường liên thôn Nậm Than – Nậm Nhìu sạt lở khoảng 15.000 m³ đất, đá; khoảng 500 m² đất trồng lúa của 2 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, tuyến ĐH.91 (Ngũ Chỉ Sơn - Tả Phìn) sạt lở 2 điểm tại Km5+20 (taluy âm làm hư hỏng mặt đường) và Km8+200 (taluy dương tràn lấp mặt đường), ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Xã Mường Bo khẩn trương triển khai phương tiện khắc phục các điểm sạt lở ở các tuyến giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, tại Km146+300 Quốc lộ 279 đoạn qua bản Xi Tan, xã Nậm Xé (hướng đi Than Uyên, Lai Châu) cũng xuất hiện điểm sạt lở. Dù phương tiện vẫn có thể qua lại, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt xuống khi thời tiết bất lợi.

Điểm sạt lở tại Km146+300, Quốc lộ 279 đoạn qua xã Nậm Xé đã gây ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh do UBND xã cung cấp.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền cùng lực lượng công an, quân đội các địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động máy xúc hót dọn đất, đá theo phương châm “bốn tại chỗ”; riêng điểm sạt taluy âm có độ dốc lớn trên ĐH.91 đang tiếp tục được đánh giá giải pháp kỹ thuật.