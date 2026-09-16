Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt tại nhiều tuyến đường miền núi Thanh Hóa

Lãnh đạo xã Linh Sơn, Thanh Hóa xuống hiện trường hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường miền núi bị ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Hiện các đơn vị quản lý đường bộ đang phối hợp với các xã miền núi, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, xử lý khắc phục sạt lở tại các tuyến đường, cũng như hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn tại khu vực miền núi.

Tại các tuyến quốc lộ, gồm quốc lộ 15, quốc lộ 15C, quốc lộ 47, quốc lộ 217B, đoạn qua các xã miền núi gồm, xã Ngọc Lặc, xã Nam Xuân, xã Lương Sơn, xã Thành Vinh bị ngập lụt, gây tắc đường tại 6 vị trí. Còn tại các tuyến quốc lộ qua các xã, gồm quốc 16, quốc lộ 15C, quốc lộ 217 bị sạt lở gây tắc đường tại 14 vị trí, thuộc các xã, xã Mường Lý, xã biên giới Nam Xuân, xã Thiên Phủ, xã Nhi Sơn, xã Quan Sơn…

Tổng khối lượng thiệt hại gồm, sạt taluy taluy dương tại 35 vị trí với khối lượng khoảng 7.098m3. Cụ thể tại quốc lộ 15C có 16 vị trí với khối lượng khoảng 2.021m3, tại quốc lộ16 có 11 vị trí với khối lượng khoảng 2.648m3. Tại quốc lộ 217 có 7 vị trí với khối lượng khoảng 2.229m3, ngoài ra mưa lũ cũng đã làm hư hỏng mặt đường tại Km89+250/quốc lộ 15C tại địa phận xã biên giới Pù Nhi, hiện các đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn tại khu vực miền núi.

Một điểm ngập sâu tại xã Hóa Quỳ

Tại các tuyến đường tỉnh, gồm, đường 505B, đường 518E, đường 519B, đường 530, đường 532B… đang có 28 vị trí ngập lụt gây tắc đường, hiện đã thông xe 3/28 vị trí. Có 7 vị trí bị sạt lở gây tắc đường, đến nay đã thông xe 03/07 vị trí, còn lại các vị trí khác các đơn vị, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục.

Tổng lượng thiệt hại tại các tuyến đường tỉnh gồm, sạt taluy taluy dương tại 5 vị trí, với khối lượng khoảng 5.262m3. Cụ thể gồm, đường tỉnh 519 có 1 vị trí với khối lượng khoảng 223m3, đường tỉnh 530 có 1 vị trí với khối lượng khoảng 733m3, đường tỉnh 530B có 2 vị trí với khối lượng khoảng 3.729m3, đường tỉnh 530C có 1 vị trí với khối lượng khoảng 100m3, sạt taluy taluy âm tại 1 vị trí trên đường tỉnh 519 với chiều dài khoảng 20m. Hiện các địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Trước tình hình mưa lũ đang còn diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban quản lý bảo trì công trình giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường, để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông như: phát cây, hót sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu,… Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập lụt, sạt lở gây ách tắc, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu trong biển nước.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần đường, kiểm tra, cập nhật thiệt hại và thực hiện xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Cũng như, tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại trong thời gian tiếp theo.

Tại xã miền núi Văn Phú, các điểm tràn suối Đang, thuộc bản Lọng nước lên cao 80 cm, và đang còn tiếp tục lên trong những giờ tới lên, trong khi đó đường giao thông di chuyển vào xã, nối xã Trung hạ bị sạt lở tại dốc cánh tiên. Đoạn đường giao thông trong xã, nối xã Đồng lương bị ngập tại tràn Làng đáy và sạt tại đoạn qua thôn Làng dinh, hiện giao thông vào xã và trong xã tạm thời bị chia cắt, toàn xã đã có 6 hộ gia đình bị sạt lở, trong đó có 2 hộ bị sạt vào nhà, hiện xã đã cho sơ tán tổng 11 khẩu.

Ông Lê Đức Tiến, Bí thư đảng ủy xã Văn Phú cho biết, xã đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, các thôn, bản tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ. Đồng thời, duy trì lực lượng trực, chốt chặn tại các điểm xung yếu và sẵn sàng triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Linh Sơn, Thanh Hóa xuống hiện trường hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tính đến tối nay, mưa lớn đã khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc lưu thông gặp khó khăn, hàng trăm hộ dân bị cô lập tạm thời, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong đó, mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư với 613hộ/2.439 khẩu (thuộc các xã gồm, xã Thạch Quảng với 44 hộ/195 khẩu, xã Thanh Phong 119 hộ/457 khẩu, xã Phú Lệ 208 hộ/1120 khẩu; Bá Thước 11 hộ/48 khẩu). Các địa phương đã chủ động sơ tán 191 hộ/734 khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn; người dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Về nhà ở, có 90 hộ có nhà bị ngập dưới 1m nước, 4 nhà bị sập đổ, 1 trường học là THCS Nghi Sơn thuộc phường Nghi Sơn bị hư hỏng. Về nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích ngập là 1.080 ha, gồm 522,6 ha cây lúa, 193,4 ha cây rau màu, 364 ha cây mía… Mưa lớn cũng làm 4 cột điện hạ thế bị đổ gãy…

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo 15.206 cán bộ, chiến sỹ, công an tỉnh đã huy động 4.496 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các xã, phường cũng đang trực 24 giờ để ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn.