Nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Canh Vinh bị sạt lở, hư hỏng.

Tối 28/11, lãnh đạo UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) cho biết, mưa lũ gây sạt lở, cuốn trôi nền đường tại cầu đường sắt Km1112+240 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu vực thôn Tân Vinh.

Sạt lở nghiêm trọng nên đơn vị quản lý đề nghị phong tỏa, dừng tàu trên tuyến để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Canh Vinh kiểm tra và thông báo cho đơn vị quản lý tuyến đường sắt. Qua kiểm tra, đơn vị quản lý đề nghị phong tỏa khu vực, dừng tàu trên tuyến để bảo đảm an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí cùng vật tư để ngăn nước lũ tiếp tục khoét sâu, gây ảnh hưởng đến công trình.

Không chỉ tuyến đường sắt, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến một số công trình giao thông trên địa bàn xã Canh Vinh.

Tại Km17+595 Quốc lộ 19C, phần sân cầu và mố cầu Bà Lương đã bị xói lở, hư hỏng nặng do mưa lũ trước đó. Hiện dòng chảy lớn tiếp tục tác động, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với công trình.

Tại cầu Ri (thôn Tân Vinh), nước lũ dâng cao gây ngập khu vực cầu, dẫn đến chia cắt cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó, tại khu vực đèo Nha Sam, nơi từng xảy ra sạt lở trong đợt mưa trước, mưa lớn kéo dài tiếp tục làm đất, đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn được đánh giá ở mức cao.

Trước tình hình trên, Công an xã Canh Vinh và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã bố trí lực lượng lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác 24/24 giờ tại hai đầu đèo. Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, vận động người dân làng Canh Tiến chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn trong thời điểm mưa lũ.