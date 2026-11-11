Mưa lũ gây sạt lở, hai tuyến đường còn ách tắc tại Thanh Hóa và Quảng Trị

Thông tin từ Cục Đường bộ VN cho thấy tại Quảng Trị, hiện còn một vị trí tắc đường do sạt lở taluy dương tại Km30+900/QL9C. Các đơn vị liên quan đã lắp đặt biển báo, rào chắn, đồng thời huy động máy móc, thiết bị thi công hót dọn đất đá, phấn đấu bảo đảm giao thông thông tuyến một làn xe trong ngày 11/11.

Mưa lớn đã gây hư hỏng công trình đường bộ và ngập, tắc giao thông tại 2 vị trí trên đường bộ (Ảnh minh hoạ).

Một điểm sạt lở khác tại Km58+00/QL12C đã được khắc phục, bước đầu bảo đảm giao thông và thông xe. Tại Km0+307/QL15D (cầu tràn ĐaKrông, xã La Lay), tình trạng ngập nước cũng đã được xử lý, giao thông được khôi phục vào chiều tối 10/11.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, đến thời điểm báo cáo vẫn còn một vị trí bị ách tắc do sự cố hư hỏng cầu Bái Sim (Km24+987), trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc xã Thanh Kỳ.

Mưa lớn khiến đường dẫn đầu cầu tại mố M2 bị sụt lún, phương tiện không thể lưu thông qua cầu. Sự cố xảy ra từ 3h ngày 9/11. Ngay sau đó, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông từ xa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ khẩn trương triển khai các chỉ đạo của cấp trên về ứng phó thiên tai.

Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát những vị trí xung yếu; chủ động phương án phân luồng, bảo đảm giao thông; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam duy trì chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết.