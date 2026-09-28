Mưa lũ gây nhiều thương vong tại Myanmar và Thái Lan

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại vùng Bago, miền Nam Myanmar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vùng Tanintharyi, cực Nam của Myanmar, đã hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25/9. Đây là một phần trong đợt thời tiết cực đoan cũng đang ảnh hưởng đến nước láng giềng Thái Lan, gây ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok trong hai ngày cuối tuần qua.

Hiện mưa vẫn tiếp diễn khiến nhiều người dân cùng các ngôi làng ở Tanintharyi nằm trong vùng nguy hiểm. Chính quyền hiện chưa công bố các số liệu thiệt hại chính thức do tình hình xung đột khiến các nỗ lực đánh giá tác động của thiên tai cũng như công tác cứu trợ gặp khó khăn.

Theo Cơ quan Y tế khẩn cấp Dawei Zabuthiri (tổ chức tình nguyện), một số ngôi làng hiện chỉ có thể tiếp cận được bằng cách đi bộ. Các đội cứu trợ đã ghi nhận hàng trăm người dân phải đi sơ tán. Tổ chức phi lợi nhuận Germanwatch nhận định Myanmar - quốc gia với 51 triệu dân - nằm trong số 10 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.

Tại Thái Lan, dù mưa tại thủ đô Bangkok đã giảm trong ngày 27/9 nhưng những khu vực trũng thấp vẫn trong tình trạng ngập lụt, buộc hàng nghìn người phải sơ tán đến các cơ sở tránh trú. Trong 10 ngày qua, cả nước đã ghi nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại Bangkok, ảnh hưởng nặng nề đến giao thông và hoạt động kinh doanh. Lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực đã vượt quá 300 mm. Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo tình trạng mưa sẽ cải thiện trong ngày 28/9. Chính quyền Bangkok đã thiết lập hơn 200 điểm trú ẩn tạm thời, tính đến ngày 27/9 đang phục vụ khoảng 3.000 người dân. Vẫn còn 31 tuyến đường bị ảnh hưởng do ngập nước.

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa tại thủ đô đã giảm và lực lượng chức năng đang nỗ lực thoát nước nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, ông cảnh báo mực nước tại các kênh rạch chính của thành phố vẫn ở mức cao, một số nơi nước vẫn tiếp tục dâng do dòng chảy từ các khu vực lân cận dồn về. Theo ông Chadchart, nhiều khu vực trũng thấp, đặc biệt là các vùng ven đô, vẫn bị ngập sâu và nhiều cộng đồng dân cư đã phải sơ tán.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), tính đến ngày 27/9, hơn 545.000 người tại 25 tỉnh, thành khác cũng chịu ảnh hưởng của lũ lụt, tập trung chủ yếu ở các khu vực miền Trung và miền Đông. Do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều tuyến xe khách và tàu hỏa đường dài đã phải tạm ngừng hoạt động. Các sân bay vẫn duy trì hoạt động, tuy nhiên nhiều chuyến bay vẫn bị chậm trễ.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhận định mưa liên tục đã gây ra tình trạng ngập lụt vượt quá năng lực thoát nước của nhiều khu vực. Ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khắc phục tình hình và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.