Mưa, lũ gây ngập và chia cắt giao thông nhiều khu vực ở Đắk Lắk

Một khu dân cư ở xã Hòa Thịnh bị nước lũ cô lập. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Nhiều nhà dân bị ngập, giao thông chia cắt

Mưa lớn, dông lốc kèm gió mạnh làm 3 nhà bị tốc mái, trong đó 2 nhà ở xã Xuân Lộc và 1 nhà tại thôn Quảng Đức, xã Tuy An Nam; có 1.126 nhà bị ngập, trong đó xã Đồng Xuân 445 nhà, trong đó 302 nhà ngập từ 0,5-1m, 143 nhà ngập từ 1-3m; xã Tuy An Bắc 420 nhà ngập từ 0,5-2m; xã Hòa Mỹ 128 nhà ngập dưới 1m; xã Xuân Phước 67 nhà; xã Phú Hòa 2 có 50 nhà; xã Ô Loan 11 nhà; xã Tuy An Đông 5 nhà bị ngập.

Một tuyến đường liên thôn ở xã Đồng Xuân bị nước lũ cô lập. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Về giáo dục, xã Tuy An Tây cho 1.357 học sinh của 3 trường, điểm trường nghỉ học để bảo đảm an toàn, do ngập đoạn đường khoảng 500m từ đầu tuyến ĐT650 đến ĐX32. Các điểm trường tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Phước được sử dụng làm nơi trú tránh cho người dân.

Đối với giao thông, tại xã Đồng Xuân, mưa lũ gây sạt lở mố cầu Suối Tràm; sạt lở, bồi lấp khoảng 10km mặt đường giao thông liên xã, liên thôn, nội đồng. Nước lũ tràn qua Quốc lộ 19C đoạn Km50+600 - Km50+750 thôn Long Thạch, gây chia cắt giao thông với xã Xuân Lãnh. Ngập, chia cắt các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642, tuyến La Hai-Đồng Hội và các tuyến liên thôn.

Tại xã Xuân Thọ, sạt lở, hư hỏng tổng cộng 817m đường giao thông, bao gồm: sạt lở 30m đường Bình Nông-Long Phước-Cao Phong; sạt lở 12m đường Hảo Danh-Hảo Nghĩa-Mỹ Lương; sạt lở 50m đường từ cầu Lò Vôi đến giáp ĐT642; xói lở lề đường, mái ta-luy âm 200m đường từ Quốc lộ 1 đến cao tốc bắc-nam; sạt lở 525m đường từ Quốc lộ 1 đến Phương Lưu. Đường trục thôn Bình Nông (đoạn bãi tràn) và đường xóm Đồng-xóm Sỏi bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Các đoạn Km1+600 đường ĐT 642 và đoạn Suối Hàn ngập từ 0,4-0,5m, nước chảy mạnh khiến xe máy không lưu thông được.

Công an xã Hòa Thịnh hỗ trợ người dân di chuyển lúa đến nơi khô ráo. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Trên địa bàn xã Phú Hòa 2 có 32 tuyến đường bị ngập cục bộ. Xã Ô Loan, cầu Sắt thôn Mỹ Phú 1 bị ngập khoảng 1,5m. Tuyến đường ĐX36 thôn Phú Tân 1 ngập khoảng 0,5m và tuyến đường từ xóm Câu ra Hòa Tú bị ngập, nước đang dâng.

Xã Xuân Lãnh bị ngập 4 cầu gồm 2 cầu Hà Rai, 1 cầu Lãnh Cao, 1 cầu tràn Lãnh Tũ, dẫn đến chia cắt hoàn toàn 2 thôn Hà Rai và Lãnh Cao. Đường vào thôn Hà Rai sạt lở hai bên cầu khoảng 10m.

Trên địa bàn xã Xuân Phước có khoảng 8,2km đường nội đồng sạt ta-luy, hư hỏng và tuyến đường Phước Lộc-A20 sạt ta-luy bê tông. Ngập cục bộ các tuyến ĐT647, Phước Lộc-A20, Long Hà-Phước Lộc; ngập và chia cắt tuyến đi Đồng Bò tại khu vực cầu Treo thôn Phú Xuân A.

Xã Tuy An Bắc, đoạn Quốc lộ 1 từ Km1300+200 đến Km1301+900 bong tróc mặt đường, xuất hiện nhiều ổ gà nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngập lụt gây chia cắt cục bộ các tuyến giao thông liên thôn.

Công an xã Hòa Thịnh hỗ trợ di dời người dân đến nơi trú tránh mưa, lũ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Đối với thủy lợi, nông nghiệp, chăn nuôi, một số tuyến kênh bị ngập, bồi lấp bùn, rác tại các thôn Thạnh Đức, Phước Nhuận, Phước Lộc, xã Xuân Phước; một số diện tích sản xuất vùng trũng thấp bị ngập tại các xã Xuân Phước, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ..., chưa thống kê được thiệt hại. Tại xã Đồng Xuân thiệt hại 109ha lúa, hoa màu gồm 30,6ha lúa, 72ha cây hằng năm, 6,5ha cây lâu năm; khoảng 2,9km thủy lợi bị bồi lấp, sạt lở; sạt lở kè suối dài 30m, hệ thống kênh trạm bơm điện Tân Bình gãy đổ khoảng 1.000m…

Về thủy sản, có 275 tàu cá của xã Tuy An Đông, trong đó có 136 tàu từ 6m đến dưới 12m, 57 tàu từ 12m đến dưới 15m, 82 tàu từ 15m trở lên đã vào nơi neo đậu an toàn; 989 lồng, bè gồm 501 lồng nuôi cá, 410 lồng nuôi tôm hùm tại Đồng Môn, Khánh Hòa được chằng chống, dìm sâu hoặc thu hoạch sớm, chưa ghi nhận thiệt hại.

Mưa lớn, ngập lụt đã gây chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Tại xã Xuân Lãnh chia cắt hoàn toàn 2 thôn Hà Rai và Lãnh Cao do ngập 4 cầu gồm 2 cầu Hà Rai, 1 cầu thôn Lãnh Cao, 1 cầu tràn thôn Lãnh Tũ. Quốc lộ 19C đoạn Km50+600 - Km50+750 qua thôn Long Thạch bị nước lũ tràn qua mặt đường, chia cắt giao thông với xã Đồng Xuân.

Tại xã Đồng Xuân, ngập chia cắt các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642, tuyến La Hai-Đồng Hội và các tuyến liên thôn; 12 thôn bị ngập một phần: Phú Sơn, Triêm Đức, Phước Huệ, Long Hà, Long Thăng, Long Hòa, Long Mỹ, Long Châu, Long Thạch, Tân Bình, Tân Phước, Tân Hòa.

Xã Xuân Phước có 5 thôn có khu dân cư bị ngập với 67 nhà ngập nền; ngập cục bộ các tuyến ĐT647, Phước Lộc - A20 ngập sâu, đoạn Đội 7, Đội 4, Long Hà-Phước Lộc (Núi Ngang); chia cắt tuyến đi Đồng Bò tại cầu Treo thôn Phú Xuân A. Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng trực, lắp biển báo, không cho người dân qua lại; khai thông rãnh thoát nước, kênh dọc khu dân cư.

Công an xã Đồng Xuân tham gia vận chuyển bao đất cát để đắp những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Xã Tuy An Bắc, ngập lụt gây chia cắt cục bộ các tuyến giao thông liên thôn Định Trung, Phong Hậu, Long Hòa, Phong Niên, Chí Thạnh, Ngân Sơn, An Thổ, Phú Mỹ, Cần Lương; sạt lở đất một số vị trí với khối lượng nhỏ; Quốc lộ 1 đoạn Km1300+200-Km1301+900 bong tróc mặt đường, nhiều ổ gà. Chính quyền địa phương đã di dời 235 hộ với 672 khẩu đến nơi an toàn, tiếp tục kiểm tra các hộ ở khu vực nguy hiểm…

Đến tối 12/11, các địa phương đã di dời, sơ tán 1.211 hộ, với 3.408 khẩu đến các nhà văn hóa thôn, điểm trường và nhà kiên cố trên cao. Các xã, phường đã rà soát danh sách hộ dân vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán khẩn cấp khi xảy ra ngập lụt, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật...

Các chủ hồ không xả lũ bất thường

Trước tình hình mưa lớn, ngập lụt diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/11/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan; đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết; thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, “3 sẵn sàng”, phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”; Công văn số 18324/UBNDNNMT ngày 11/11/2026 về việc khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ lụt, gió mạnh, sóng lớn trên biển; vận hành điều tiết nước qua tràn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực các sông…

Công an xã Đồng Xuân hỗ trợ nhân dân đắp kè ở khu vực bị sạt lở ven sông, suối. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch, phương án về phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan cuối năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành các văn bản về việc thực hiện vận hành, điều tiết hồ thủy điện sông Ba Hạ, hồ thủy điện Krông Hnăng, hồ thủy điện sông Ba Hạ và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban nhân dân các xã, phường đã ban hành công văn, thông báo, phương án ứng phó và phân công trực ban 24/24 giờ; phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phụ trách địa bàn, trực tại địa bàn xung yếu; lãnh đạo xã, lực lượng Công an, Quân sự trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc; sử dụng loa truyền thanh, mạng xã hội để phát bản tin cảnh báo đến nhân dân.

Các địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí chốt chặn, rào chắn tại các điểm ngập sâu, chia cắt, sạt lở; khai thông rãnh thoát nước, cắt tỉa cây xanh, thu hoạch hoa màu vùng trũng có nguy cơ ngập úng; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu, chằng chống, dìm sâu lồng bè. Phường Phú Yên đã kiểm tra, sẵn sàng phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” gồm 270 áo phao, 300 phao tròn, 1 phao bè và các phương tiện cơ động, cứu hộ khác.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn xã Tuy An Bắc. (Ảnh: THÙY THẢO)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa còn tiếp diễn trên nền đất đã bão hòa hoặc gần bão hòa, lũ các sông phía Đông ở mức cao, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt, nhất là các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước, Phú Mỡ, Hòa Mỹ; vùng mưa lớn đang mở rộng sang các xã phía nam, lưu vực sông Ba gồm các xã Sông Hinh, Sơn Hòa, Sơn Thành, Tây Hòa, Tây Sơn; mưa kèm lốc xoáy, dông khó dự báo chính xác. Việc vận hành hồ chứa Mỹ Lâm đang xả tràn, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn nên phải cân đối giữa an toàn hạ du và yêu cầu tích nước phục vụ mùa khô trong bối cảnh nguy cơ El Nino.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị tiếp tục các cấp, các ngành theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến cấp cơ sở và nhân dân. Ủy ban nhân dân các xã, phường phía đông tỉnh và lưu vực sông Ba chỉ huy tại chỗ, rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, canh gác các điểm xung yếu; khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở, thông tuyến giao thông; tuyệt đối không để người, phương tiện qua lại ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Các chủ hồ vận hành, điều tiết đúng quy trình, không xả lũ bất thường, cảnh báo sớm hạ du trước khi xả tràn, đặc biệt hồ Mỹ Lâm, hồ Sông Ba Hạ, hồ Krông H’Năng, hồ Sông Hinh, hồ La Hiêng 2, hồ Phú Xuân; bố trí lực lượng trực gác tại hồ đang thi công, hồ xuống cấp.

Các xã ven biển hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè bảo đảm an toàn trước gió mạnh, sóng lớn; các địa phương thống kê, đánh giá thiệt hại, hỗ trợ khắc phục nhà ở, vệ sinh môi trường sau ngập lụt theo quy định…