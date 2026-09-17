Mưa lũ gây ngập nặng, chia cắt nhiều khu vực ở Nghệ An và Thanh Hóa

Nhiều khu dân cư ở Nghệ An bị chia cắt

Tại Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều phường, xã ngập sâu, giao thông chia cắt. Ở các xã miền núi, nhiều điểm sạt lở đất, đá xuất hiện trên quốc lộ và đường liên thôn, bản; nước tại các khe suối, cầu tràn dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, rà soát các khu vực xung yếu, chủ động di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Yên Hoà cho biết, sau khi cầu Trung Thắng bị nước lũ cuốn trôi, hơn 1.000 người dân các bản vùng trong bị chia cắt. Để duy trì việc đi lại, địa phương thành lập tổ công tác sử dụng thuyền đưa đón người dân, học sinh qua sông. Tuy nhiên, phương tiện nhỏ, sức chở hạn chế nên việc vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào những thời điểm đông người.

Ghi nhận tại xã Tam Thái, mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ. Nhiều cầu tạm, cầu tràn bị ngập sâu, khiến 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu cùng 2 trường học bị cô lập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng xuống cơ sở, rà soát từng khu vực, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, các khe suối, cầu tràn và khu dân cư bị cô lập. Công an, quân sự, biên phòng duy trì lực lượng trực, chuẩn bị ca nô và các phương tiện cần thiết, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu khi có tình huống xảy ra.

Một đoạn đường nhựa khu vực cầu Đá Hàn (xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) hư hỏng, vỡ nát do mưa lũ.

Tại xã Đông Hiếu, mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường. Riêng Quốc lộ 48 có 2 điểm ngập sâu, lực lượng chức năng phải lập chốt, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương phối hợp với Lữ đoàn 206 (Quân khu 4) huy động lực lượng di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 45 hộ phải sơ tán, 101 nhà bị ngập sâu từ 0,6 đến 2m.

Cùng ngày ghi nhận tại xã Thông Thụ, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá trên Quốc lộ 48 và nhiều tuyến đường liên thôn, bản. Nước tại các khe suối dâng cao, chảy xiết, gây chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, phương tiện hót dọn đất đá, đồng thời cảnh báo tại các điểm nguy hiểm. Đến sáng nay 17/9, nước đã rút, Quốc lộ 48 đã thông, các xe lớn đã có thể đi qua.

Cầu tràn đi vào các bản của xã Tam Thái (Nghệ An) ngập sâu gây chia cắt 7 bản với khoảng 3.000 người dân.

Trong khi đó, mưa lũ khiến mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Một số hồ chứa, thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã thực hiện xả lũ để bảo đảm an toàn công trình.

Cụ thể từ 12h ngày 16/9, Hồ chứa nước Vực Mấu (Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu) thông báo xả qua 3 cửa, với lưu lượng từ 50 đến 750m³/s. Thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ) thông báo xả lũ với lưu lượng từ 1.500 đến 3.300m³/s.

Từ ngày 15/9, Thủy điện Nậm Mô (xã Mường Xén) xả với lưu lượng từ 140 đến 500m³/s; cùng thời điểm, Thủy điện Nhạn Hạc (xã Quế Phong) thực hiện xả từ 500 đến 1.100m³/s.

Trước diễn biến trên, các địa phương vùng hạ du tăng cường theo dõi mực nước, kịp thời thông báo cho người dân, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chủ động phương án sơ tán khi cần thiết.

Thanh Hóa sơ tán hơn 1.600 người dân

Tại Thanh Hóa, trong sáng 17/9, nhiều địa phương vẫn có mưa lớn, gây ngập lụt. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 đến 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-450mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Tĩnh Gia 459mm, Như Xuân 490mm, Chuối 469mm.

Tại sông Bưởi, mực nước đo được ở Kim Tân là 12,80m, cao hơn báo động 3 là 0,80m; sông Yên tại Chuối 3,92m, trên báo động 3 là 0,42m. Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh ở mức 9,36m, trên báo động 2 là 0,36m.

Nhiều địa phương tại Thanh Hoá ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Theo báo cáo nhanh tại Thanh Hoá, đến 6h ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập, trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ. Mưa lũ làm 4 nhà bị sập; một nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở, đá lăn.

Nhiều khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... bị ngập cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 35 địa phương đã sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Các khu vực sơ tán được bố trí lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Giao thông trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và đường tỉnh 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Ngoài ra, 22 vị trí trên các tuyến giao thông bị ngập gây ách tắc, gồm 4 vị trí trên quốc lộ và 18 vị trí trên đường tỉnh. Tại 40 xã, có 201 vị trí cầu, tràn trên các tuyến liên thôn, liên xã bị ngập.

35 địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán 416 hộ với 1.669 người.

Đáng chú ý, sáng 17/9, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang, trước Công ty TNHH Giày Venus, bị ngập. Điểm ngập sâu nhất khoảng 0,7m. Chỉ một số xe tải cỡ lớn có thể lưu thông, trong khi ô tô con và xe bán tải không thể qua khu vực này.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Đến 6h ngày 17/9, toàn tỉnh có khoảng 2.157ha diện tích sản xuất bị ngập, 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực

Một nhà dân ngập tại Thanh Hoá.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm; chuẩn bị nguồn thực phẩm cho các địa bàn bị chia cắt; bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn nhà dân, công trình công cộng và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.