Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Quảng Trị và TP Huế

Ngày 10/11, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 50-160mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 247mm, Đồng Tâm 187mm. Phía nam tỉnh có mưa phổ biến 100-300mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vĩnh Ô 364mm, Hướng Sơn 402mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt. Cụ thể, tại xã Đakrông, 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2 - 2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng.

Mưa lớn khiến tuyến đường 9C, đoạn qua km28 thuộc địa bàn xã Kim Ngân, bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại xã Kim Ngân, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường 9C, đoạn km28, bị đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông. Các ngầm tại km25 (bản Khe Giữa), km14 (bản Ngân Thủy) và ngầm Cụm Còi nước dâng cao, chảy xiết, khiến một số bản bị cô lập.

Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Ngân đã phối hợp lực lượng dân quân và các lực lượng tại chỗ đặt biển cảnh báo, bố trí người trực tại các điểm nguy hiểm.

Nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt cục bộ.

Ở xã Ba Lòng, từ rạng sáng 10/11, nhiều ngầm tràn bị ngập, giao thông qua lại khó khăn. Trong đó, khe Nhà Triều ngập khoảng 1m, cầu Tà Lang ngoài ngập hơn 3,5m, cầu Tà Lang trong ngập 0,6-0,9m, cầu Đúc Tân Xá - Đá Nổi ngập khoảng 0,9m và cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,5m.

Tại khu vực Ba Thung, Cam Tuyền (xã Hiếu Giang) mực nước sông Hiếu đang lên nhanh, một số đoạn đường dân sinh và vùng trũng thấp bắt đầu ngập sâu, dòng nước chảy xiết.

Công an xã Hiếu Giang giúp người dân di dời đồ đạc lên cao.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Còn tại TP Huế, mưa lớn từ ngày 9/11 đến sáng 10/11, đã khiến nhiều tuyến đường miền núi tại các xã A Lưới 2 và A Lưới 5 xảy ra sạt lở đất đá, cây xanh ngã đổ, gây ách tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cắm chốt cảnh báo những tuyến đường bị ngập lụt cục bộ.

Cụ thể, tối 9/11 và sáng 10/11, mưa lớn kéo dài trên Quốc lộ 49 kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới, gây sạt lở taluy dương, cây xanh ngã đổ tại một số vị trí, trong đó có km56+400 và km61+400, ảnh hưởng đến giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, người dân được cảnh báo tạm thời dừng lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án khắc phục, xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Công an xã A Lưới 5 khắc phục tình trạng sạt lở trên quốc lộ 49.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng, tập kết máy móc, thiết bị và nhân lực tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, cây đổ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố.

Trước diễn biễn phức tạp của mưa lũ, UBND xã A Lưới 5 đã tiến hành di dời 10 hộ ở thôn Hồng Hạ 1 ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, đồng thời di chuyển, kê đồ đạc đối với 12 hộ ở thôn Hồng Hạ 2 có nguy cơ bị ngập lụt.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2.

Tại xã A Lưới 2, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phước Thành và thôn A Co. Nước từ trên núi đổ xuống, trong khi hệ thống cống thoát nước không đáp ứng kịp, một số vị trí bị đất đá bồi lấp khiến nước tràn qua mặt đường, gây cản trở giao thông.

Theo dự báo, từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, khu vực thành phố Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 170-350mm, có nơi trên 400mm.

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