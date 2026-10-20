Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại Tây Ban Nha

Đến chiều 19/10, giới chức và truyền thông Tây Ban Nha ghi nhận 4 trường hợp tử vong trong đợt thời tiết xấu, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương giải cứu những người mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tại vùng ngập lụt ở Cartama, tỉnh Malaga (Tây Ban Nha). Ảnh tư liệu: EPA-EFE/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đợt mưa lớn do vùng áp thấp lạnh trên cao mang tên Adam gây ra, ảnh hưởng nặng nề nhất đến các khu vực ven Địa Trung Hải, đặc biệt là hai tỉnh Valencia và Alicante. Nước lũ tràn vào nhiều khu dân cư, làm ngập đường sá, khiến một số địa phương bị cô lập. Tại các thị trấn Pego và Oliva, lực lượng cứu hộ phải sử dụng trực thăng đưa những người mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.

Theo Hiệp hội Khí tượng Valencia (Avamet), tại khu vực Forna thuộc tỉnh Alicante, lượng mưa trong 48 giờ lên tới 720 mm, tương đương 720 lít nước trên mỗi m3. Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) đánh giá đây là đợt mưa đặc biệt nghiêm trọng, với lượng mưa tại một số khu vực thuộc vùng Valencia ở mức hiếm gặp kể từ năm 1987.

Trước tình hình trên, chính quyền vùng Valencia ban đầu yêu cầu khoảng 850.000 người tại 145 địa phương thuộc hai tỉnh Valencia và Alicante ở trong nhà, hạn chế đi lại. Đến 14h00 ngày 19/10, lệnh này được thu hẹp còn 8 địa phương khi thời tiết tại một số khu vực có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn còn cao tại những nơi nước chưa rút.

Mưa lũ cũng khiến hơn 100.000 học sinh phải nghỉ học và nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Riêng tại Oliva, khoảng 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khu cắm trại. Chính phủ Tây Ban Nha huy động các đơn vị cứu hộ khẩn cấp của quân đội phối hợp với cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tìm kiếm, sơ tán người dân. Hơn 100 cuộc giải cứu đã được thực hiện, trong đó có nhiều trường hợp phải sử dụng trực thăng.

Mặc dù mưa lớn tại một số nơi đã giảm, nhà chức trách Tây Ban Nha tiếp tục cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao và ngập lụt kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân tránh những tuyến đường ngập nước, không đến gần sông suối và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul cho biết chính quyền đã tiếp nhận gần 20.000 báo cáo về thiệt hại tài sản do những trận mưa như trút nước và tình trạng lũ lụt gây ra.

Số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt tại Istanbul và các khu vực lân cận vào tuần trước đã tăng lên 8 người, sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm các thi thể. Trước đó, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này đã phải hứng chịu trận mưa lớn nhất trong hơn 80 năm qua.