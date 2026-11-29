Lực lượng quân đội đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở Quảng Ngãi. Ảnh T.Quốc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương có số nhà bị ngập nhiều gồm: Thiện Tín với 1.115 nhà; Trà Câu 400 nhà; Nghĩa Hành 239 nhà và Phước Giang 613 nhà. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã di dời 260 hộ dân tại các khu vực ngập lụt; đồng thời sơ tán 339 hộ với 1.381 nhân khẩu ở những nơi có nguy cơ sạt lở đất.

Mưa lũ cũng làm sập một nhà tạm, hư hỏng một nhà dân và 3 trường học; gây sạt lở, hư hỏng tại 4 tuyến quốc lộ, đường tỉnh và 28 tuyến đường thuộc 14 xã. Một tàu cá dài 9 m bị chìm khi neo đậu trên sông Thoa, phường Trà Câu, do nước chảy xiết làm đứt dây neo.

Đến sáng 29/11, mực nước các sông bắt đầu rút, nhà dân cơ bản hết ngập. Tuy nhiên, một số tuyến giao thông nông thôn ở vùng trũng thấp, cầu và ngầm tràn vẫn còn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lực lượng quân sự tỉnh Gia Lai ứng cứu người trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh T.Quốc.

Trong đợt mưa lũ, lực lượng quân sự địa phương đã triển khai hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Tại xã Bình Sơn, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã sử dụng phao đưa anh Bùi Nguyễn Minh Thắng (18 tuổi) vượt qua khu vực ngập sâu để đến nơi an toàn, sau đó chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu do bị thương ở chân.

Trước diễn biến mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng trực, bảo đảm phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xung yếu.

Lực lượng quân sự phường Tam Kỳ (Đà Nẵng) hỗ trợ, đưa người và tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh T.Quốc.

Tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ cũng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân tại các tổ dân phố Tứ Bàn và Phước Hòa di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 1 hỗ trợ các hộ dân di dời, kê cao tài sản để hạn chế thiệt hại do ngập úng.

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