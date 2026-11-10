Mưa lũ gây ngập hơn 1.500 nhà dân tại Thanh Hóa, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, mưa giảm, trời rét; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, mưa lớn tại Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới.

Từ tối 9/11 đến ngày 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa 90-180mm, cục bộ trên 300mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, trong đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Công an tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Sáng 10/11, cập nhật về tình hình thiệt hại do mưa lớn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, tại tỉnh Thanh Hóa, có 1.577 nhà dân ở xã Nông Cống bị ngập, hiện nước đang rút. Mưa lũ cũng khiến 230ha rau màu và các loại cây trồng khác bị ngập; 471 gia cầm và 1 gia súc bị cuốn trôi.

Về giao thông, một vị trí đường đầu cầu mố M2 (Km 24+987/NS-BT), tại thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ bị sụt lún, khiến phương tiện không thể qua lại. Một vị trí trên đường tỉnh 505B bị sạt lở gây ách tắc; 2 tràn giao thông tại xã Yên Thọ bị hư hỏng. Ngoài ra, 12 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường và 35 tràn trên các tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập.

Mưa lớn còn khiến kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ với chiều dài 50m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái dài 100m. Thiệt hại khác gồm 5 cột điện bị đổ, 3 cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ và 270m tường rào bị sập.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây ngập 6 điểm ngầm tràn, chia cắt giao thông tại xã Đakrông. Các điểm ngập gồm tràn Ly Tôn (Km28), thôn Ly Tôn; cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; tràn Đá Đỏ và tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; tràn Làng Cát, thôn Làng Cát và tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng.

Tại TP Huế, một số hộ dân và ngầm, tràn giao thông ở khu vực trũng, thấp bị ngập cục bộ.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh.

Trong khi đó, tại Bắc Bộ, không khí lạnh khiến nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Riêng Hà Nội ngày 10/11 có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3-4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.