Mưa lũ gây ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa

Chiều 9-11, thông tin với báo chí, một lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho biết, từ đêm 8 đến trưa 9-11, địa bàn có mưa lớn kéo dài, trong khi nước lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư.

Video trên cao về các vùng dân cư bị ngập, chia cắt và sạt lở cầu thuộc tỉnh Thanh Hóa

Nhiều lớp nhà bị nước lũ bao vây vào chiều 9-11 ở xã Nông Cống

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 1.000 hộ dân ở 12/19 thôn bị ngập. Chính quyền địa phương đã di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hàng chục hécta rau màu mới trồng trong vụ đông cũng bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ các điểm ngập ở làng Cao Nhuận, xã Nông Cống

Ngập lũ khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Đến chiều 9-11, khi mưa giảm, một số người dân tại các khu vực ngập đã lội qua dòng nước để ra ngoài mua thực phẩm, tiếp tế các nhu yếu phẩm. “Mưa lớn lắm, nước ở sông dâng cao và nhanh tràn vào nhà, nhiều đoạn đường ngập sâu đến ngang nửa người”, ông Nguyễn Văn Bảy (người dân xã Nông Cống) cho biết.

Người dân xã Nông Cống lội qua các điểm đường ngập lũ

Trong ngày 9-11, chính quyền xã Nông Cống huy động lực lượng, phương tiện và vật tư hỗ trợ người dân tại các điểm ngập nặng. Địa phương tăng cường xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối (khu vực Nông Cống), tổng lượng mưa từ ngày 8-11 đến 13 giờ ngày 9-11 đạt 315mm. Đến 15 giờ cùng ngày, mực nước sông Yên lên 4,43m, vượt báo động III là 0,93m và vượt đỉnh lũ dự báo trong ngày.

Người dân xã Nông Cống lội nước lũ ra ngoài mua nhu yếu phẩm trở về

Còn tại khu vực hồ Yên Mỹ (thuộc địa bàn huyện Nông Cống trước đây), lượng mưa ghi nhận về hồ lên đến 457mm. Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu, đơn vị quản lý, vận hành hồ Yên Mỹ, đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực hồ.

Mưa lũ cũng gây sạt lở một số vị trí trên kênh chính Nam sông Mực, đoạn qua xã Thăng Bình và Yên Thọ (Thanh Hóa). Đáng chú ý, khoảng 3 giờ ngày 9-11, nước lũ dâng cao làm sập mố cầu Bái Sim trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực cầu sập.

Nhiều nhà dân ở xã Nông Cống vẫn đang bị ngập nặng

Nhiều tuyến đường chìm trong "biển lũ"

Người dân xã Nông Cống sử dụng thuyền ra ngoài giữa nước lũ

Cây cầu Bái Sim trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị gãy sập 2 mố cầu do áp lực lũ quá lớn

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 9-11, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 100mm. Các khu vực khác phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cầu Bái Sim trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành gãy sập mố do lũ

Mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực địa hình dốc.