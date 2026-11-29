Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa, đợt mưa lớn từ ngày 24-28/11/2026 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Hàng nghìn nhà dân bị ngập, nhiều hộ phải sơ tán

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn khiến một nhà tạm tại xã An Phú bị sập đổ, 2.172 nhà dân bị ngập. Trong đó, xã Thiện Tín có 1.115 nhà, xã Phước Giang 533 nhà, xã Trà Câu 400 nhà. Các địa phương khác như Nghĩa Hành, Đình Cương, Long Phụng, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Giang và An Phú cũng ghi nhận tình trạng nhà dân bị ngập.

Lực lượng chức năng di dời người dân vùng thấp trũng. Ảnh minh hoạ

Để bảo đảm an toàn, tỉnh đã sơ tán 313 hộ dân. Trong đó, 196 hộ ở khu vực ngập lụt được di dời, gồm 28 hộ tại xã Phước Giang, 6 hộ tại phường Đức Phổ, 62 hộ tại xã Thiện Tín, 8 hộ tại xã Đình Cương và 92 hộ tại xã Trà Câu.

Ngoài ra, 117 hộ với 401 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất thuộc thôn Nước Lăng (xã Ba Xa), thôn Nước Lầy (xã Ba Vì), thôn Ba Thành (xã Ba Động) và xã Sơn Hà đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tại Gia Lai, mưa lũ làm ngập 343 nhà dân, tập trung tại phường Quy Nhơn Nam với 250 hộ, xã Cát Tiến 45 hộ, phường Quy Nhơn Tây 40 hộ. Các phường Hoài Nhơn Bắc và An Nhơn Nam lần lượt có 2 và 6 hộ bị ngập. Địa phương đã sơ tán 184 hộ với 602 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại Khánh Hòa, một số khu dân cư và tuyến đường giao thông thuộc 11 xã, phường bị ngập cục bộ với độ sâu 20-40cm. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 116,25ha, trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 106,25ha, Khánh Hòa 10ha. Ngoài ra, tại Khánh Hòa có 50 con gia cầm bị chết. Tại Quảng Ngãi, 3 trường học bị tốc mái, thấm dột.

Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở đất đá, ngập úng diễn biến phức tạp tại nhiều tuyến giao thông khu vực miền Trung. Tại tỉnh Quảng Trị, xảy ra sụt trượt mái taluy dương tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu Quốc tế La Lay, gây tắc giao thông.

Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở vào các ngày 11/11 và 25/11/2026. Hiện lực lượng chức năng phát hiện một quả bom nằm trên đống đất đá sụt xuống. Công tác bảo đảm giao thông sẽ được triển khai trở lại sau khi các lực lượng chức năng xử lý bom mìn, bảo đảm an toàn.

Tại TP Huế, sạt lở xảy ra tại Km61+250 trên Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, với khối lượng đất đá hơn 520m3. Hiện tuyến đường đã được thông xe. Bên cạnh đó, 3 vị trí trên tỉnh lộ 4 bị ngập, gồm đoạn Tràn Thủ Lễ (xã Quảng Điền) ngập sâu 30cm, đoạn qua tổ dân phố Tây Phú ngập 20cm và đoạn qua tổ dân phố Thủy Phú ngập cục bộ 30cm.

Tại TP Đà Nẵng, sạt lở taluy dương xảy ra tại một vị trí trên đường Trường Sơn Đông (Km128+500) và một vị trí trên tỉnh lộ. Hiện các vị trí này đã được thông xe một chiều. Ngoài ra, 5 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 14H, Quốc lộ 40B, ĐT.615 và ĐT.615B bị tắc do lũ, ngập lụt và nước dâng.

Quảng Ngãi là một trong những địa phương ghi nhận nhiều điểm sạt lở giao thông, với 19 tuyến đường thuộc 11 xã bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Ba Tơ có 3 tuyến, xã Sơn Hà 2 tuyến, xã Ba Động 2 tuyến, xã Đặng Thùy Trâm 5 tuyến. Các xã Sơn Kỳ, Vạn Tường, Ba Dinh và Tây Trà cũng ghi nhận tình trạng sạt lở, hư hỏng đường giao thông.

Tại Gia Lai, mưa lũ gây sạt lở, xói lở và sụt lún tại một số vị trí taluy, mố cầu, trong đó có cầu Bà Lương và cầu đường sắt qua Suối Bụt (xã Canh Vinh). Một số tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, bờ suối, kênh mương bị hư hỏng; nhiều khu vực dân cư và tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt.

Các điểm ảnh hưởng tập trung tại một số đoạn trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, ĐT.639 cũ, các tuyến đường và ngầm tràn thuộc phường An Nhơn, An Nhơn Nam và các xã Cát Tiến, Vĩnh Thịnh, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Đông, Bình Dương, Tây Sơn.

Đặc biệt, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Canh Vinh bị sạt lở với chiều dài khoảng 10m. Khu vực sạt lở đã được phong tỏa để bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí xe ô tô trung chuyển hành khách.

Tại Đắk Lắk, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở với khối lượng nhỏ, đã được khắc phục trong sáng 28/11. Một số tuyến phố thuộc khu vực TP Tuy Hòa cũ cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, đá sạt lở xuống đường Phạm Văn Đồng, đoạn đèo Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang. Chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, đặt barie, ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Ngoài các điểm sạt lở trên tuyến giao thông, tại Quảng Ngãi còn ghi nhận 4 điểm sạt lở đồi, núi. Trong đó, khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng có điểm sạt lở dài khoảng 50m, rộng 3m; khu vực Núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình, sạt lở dài khoảng 100m, rộng 20m; khu vực Núi Sứa sạt lở dài khoảng 30m, rộng 15m. Tại khu vực Núi Lách, xã Trường Giang, sạt lở ảnh hưởng đến một hộ dân.

Theo cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Tại TP Huế, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Riêng tỉnh Khánh Hòa, từ sáng sớm đến hết ngày 29/11, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa sẽ giảm dần.