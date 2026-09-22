Mưa lũ gây ngập gần 20.000 nhà, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động cảnh báo, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Theo Công điện, những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Đến nay, hơn 5.000 nhà tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình vẫn còn bị ngập.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại các đường tỉnh ở Nghệ An, Thanh Hóa ngày 17/9. Ảnh: Cục ĐBVN

Dự báo, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình còn tiếp diễn. Từ ngày 21-24/9, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa lớn 120-250mm, cục bộ trên 400mm, nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đặc biệt, UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, phải huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực còn ngập sâu, chia cắt để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói.

Các địa phương phải tiếp tục rà soát, cảnh báo và tổ chức di dời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Bảo đảm y tế, an toàn giao thông và khắc phục hậu quả

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao.

Bộ NN&MT được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó; phối hợp vận hành an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du.

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ khảo sát các khu vực xung yếu, phát hiện sớm vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo và tổ chức di dời dân cư. Bộ Công an triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với ngành Y tế, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ; thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ.

Bộ GD&ĐT được yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng học tập tại các khu vực ngập sâu, chia cắt.

Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, nhất là các trục giao thông chính. Các địa phương cũng phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.