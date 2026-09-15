Mưa lũ gây ngập cục bộ tại một số địa phương

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 988 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn (Quảng Trị: 939; Huế: 5; Đà Nẵng: 44). Hiện nước đã rút, số hộ dân này đã trở về nhà.

Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, mưa lũ hiện vẫn còn gây ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Xuân Thái, Thanh Phong, gây ảnh hưởng đến 470 nhà dân.

Một điểm ngập sâu tại xã miền núi Vạn Xuận (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN

Mưa lũ làm 1068,85ha lúa và hoa màu hư hỏng, thiệt hại (Thanh Hóa: 37,65ha; Quảng Trị: 387ha; Đà Nẵng: 581ha; Quảng Ngãi: 63,2ha). Về giao thông: 11 tuyến quốc lộ (QL), đường tỉnh (ĐT) bị ngập gây tắc giao thông (ĐT 505B, 519B, 520B, 528, 530B, 530D tại Thanh Hóa; QL 15, QL 49C, ĐT 559, ĐT 559B, ĐT 588a tại Quảng Trị), 64 vị trí đường liên thôn bị ngập cục bộ (Thanh Hóa); 53 điểm giao thông bị sạt lở (Thanh Hóa: 9; Nghệ An: 5, Quảng Trị: 39).

Các tuyến đường tại Quảng Trị, Huế đã lưu thông, riêng tại Thanh Hóa, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng thường trực, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn người dân tham gia giao thông bảo đảm an toàn.