Mưa lũ gây gián đoạn đường sắt Bắc - Nam, nhiều chuyến tàu bị hủy

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa, khiến hoạt động vận tải đường sắt trên tuyến Bắc - Nam bị gián đoạn.

Theo đó, trong ngày 17/9, ngành đường sắt ngừng chạy tàu SE19 trên tuyến Bắc - Nam, tàu JSE17 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng và đôi tàu NA1/NA2 hành trình Hà Nội - Vinh và ngược lại.

Ngày 18/9, tiếp tục ngừng chạy tàu SE20 trên tuyến Bắc - Nam và tàu JSE18 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hành trình của hành khách, ngành đường sắt đã triển khai phương án chuyển tải bằng đường bộ giữa ga Bỉm Sơn và ga Thanh Hóa.

Cụ thể, hành khách trên tàu SE3 đến ga Bỉm Sơn lúc 22h05 được tổ chức chuyển tải để tiếp tục hành trình bằng tàu SE4 từ ga Thanh Hóa lúc 1h03.

Tương tự, hành khách tàu SE1 đến ga Bỉm Sơn lúc 0h33 được chuyển tải để tiếp tục hành trình bằng tàu SE2 từ ga Thanh Hóa lúc 2h14.

Đối với tàu SE10 đến ga Thanh Hóa lúc 23h50, ngành đường sắt tổ chức kết thúc hành trình tàu tại ga này và chuyển tải hành khách cùng hành khách tàu SE4 từ Thanh Hóa ra Bỉm Sơn.

Trước đó, trong ngày 17/9, do khu gian Đò Lèn - Bỉm Sơn bị ngập, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hơn 250 hành khách giữa hai ga Thanh Hóa và Bỉm Sơn.

Hiện ngành đường sắt tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, cập nhật tình hình chạy tàu và khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức để chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại.