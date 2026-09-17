Mưa lũ gây gián đoạn cấp điện cho trên 21.600 khách hàng Thanh Hóa, Ninh Bình

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 18h ngày 17/9,có 21.625 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực thuộc Thanh Hóa và Ninh Bình; trong đó, tại Thanh Hóa có 17.510 khách hàng thuộc các khu vực do Điện lực Nghi Sơn, Hạc Thành, Thạch Thành và một số đơn vị khác quản lý bị ảnh hưởng. Tại Ninh Bình, có 4.115 khách hàng thuộc các khu vực do Điện lực Nho Quan, Yên Mô, Phủ Lý và một số đơn vị khác quản lý bị gián đoạn cung cấp điện. Tại Phú Thọ, các khu vực bị ảnh hưởng trước đó hiện đã được khôi phục cấp điện.

Việc khôi phục cấp điện tại một số khu vực hiện còn gặp nhiều khó khăn do ngập sâu, sạt lở đất và giao thông bị chia cắt, khiến việc di chuyển, tiếp cận các vị trí trên lưới điện gặp trở ngại.

Các đơn vị điện lực đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại hiện trường, kiểm tra lưới điện và xử lý các nguy cơ mất an toàn. Tại những khu vực đã đủ điều kiện tiếp cận, lực lượng điện lực khẩn trương kiểm tra hiện trạng lưới điện, xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, gia cố thiết bị và triển khai các biện pháp khắc phục.

Đối với các khu vực còn ngập sâu hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn, ngay sau khi nước rút, các đơn vị sẽ khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình khôi phục cấp điện, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, người lao động và hệ thống điện được đặt lên hàng đầu.

EVNNPC đang duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư cần thiết và tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý tại các khu vực bị ảnh hưởng. EVNNPC cho biết sẽ nỗ lực khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn.