Mưa lũ gây gián đoạn cấp điện cho hơn 21.600 khách hàng tại Thanh Hóa, Ninh Bình

Nhóm công tác Điện lực Quan Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa di chuyển qua sông mã tiếp cận TBA bản Mý xã Phú Xuân, kiểm tra và xử lý cột bị đổ gãy do mưa lớn gây ra sạt lở diễn ra trên địa bàn. Ảnh: EVNNPC

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và làm gián đoạn cung cấp điện cho một số khách hàng.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 18h ngày 17/9,có 21.625 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực thuộc Thanh Hóa và Ninh Bình; trong đó, tại Thanh Hóa có 17.510 khách hàng thuộc các khu vực do Điện lực Nghi Sơn, Hạc Thành, Thạch Thành và một số đơn vị khác quản lý bị ảnh hưởng. Tại Ninh Bình, có 4.115 khách hàng thuộc các khu vực do Điện lực Nho Quan, Yên Mô, Phủ Lý và một số đơn vị khác quản lý bị gián đoạn cung cấp điện. Tại Phú Thọ, các khu vực bị ảnh hưởng trước đó hiện đã được khôi phục cấp điện.

Nhóm công tác Điện lực Quan Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa di chuyển qua sông mã tiếp cận TBA bản Mý xã Phú Xuân, kiểm tra và xử lý cột bị đổ gãy do mưa lớn gây ra sạt lở diễn ra trên địa bàn. Ảnh: EVNNPC

Việc khôi phục cấp điện tại một số khu vực hiện còn gặp nhiều khó khăn do ngập sâu, sạt lở đất và giao thông bị chia cắt, khiến việc di chuyển, tiếp cận các vị trí trên lưới điện gặp trở ngại.

Các đơn vị điện lực đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại hiện trường, kiểm tra lưới điện và xử lý các nguy cơ mất an toàn. Tại những khu vực đã đủ điều kiện tiếp cận, lực lượng điện lực khẩn trương kiểm tra hiện trạng lưới điện, xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, gia cố thiết bị và triển khai các biện pháp khắc phục.

Đối với các khu vực còn ngập sâu hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn, ngay sau khi nước rút, các đơn vị sẽ khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình khôi phục cấp điện, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, người lao động và hệ thống điện được đặt lên hàng đầu.

CBNV Điện lực Hạ Hòa - Công ty Điện lực Phú Thọ chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị để nhanh chóng khắc phục sự cố do mưa bão. Ảnh: EVNNPC

EVNNPC đang duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư cần thiết và tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý tại các khu vực bị ảnh hưởng. EVNNPC cho biết sẽ nỗ lực khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn.