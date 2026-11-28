Nước lũ băng ngập sâu cầu tràn Sông Tranh trên tuyến ĐT615B. Ảnh: TÂN TIẾN

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Tân Tiến được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường ĐT615B, ĐT616, quốc lộ 14H (đoạn km0+000 - km39+500 qua địa phận các phường, xã gồm Hội An Đông, Hội An, Hội An Tây, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn). Giám đốc công ty Trịnh Quang Vinh cho biết, mưa lũ dâng cao làm cho nước tràn qua ngầm Sông Tum (địa phận xã Lãnh Ngọc) và cầu tràn Sông Tranh 3 (địa phận xã Phước Trà).

Mực nước trưa nay 28/11 cao hơn mặt ngầm và cầu tràn khoảng 1,5m. Đơn vị đã đặt biển báo, rào chắn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Nhận nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến ĐT603, ĐT603B, ĐT607, ĐT607B và quốc lộ 14H (qua các xã Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước), Công ty TNHH Kỳ Trung cho biết, quốc lộ 14H bị chia cắt lưu thông đoạn qua xã Quế Phước.

Cụ thể, tại lý trình km65+402, lũ sông Thu Bồn đã băng qua, ngập sâu hơn 0,8m. Đơn vị đã phối hợp với địa phương đặt biển báo, rào chắn không cho lưu thông.

Đặt biển cấm, rào chắn không cho người và phương tiện qua lại quốc lộ 14H, đoạn địa phận xã Quế Phước đang bị nước lũ băng ngập sâu. Ảnh: Đơn vị quản lý cung cấp

Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cho hay, các tuyến ĐT611, ĐT611B, ĐT612 và ĐT614, quốc lộ 14B, quốc lộ 14E (gần hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp) do đơn vị quản lý lưu thông bình thường. Riêng với tuyến quốc lộ 14D, trục giao thông huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh đi lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang này được Sở Xây dựng thành phố giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp. Vốn dĩ tuyến đường xuống cấp rất nặng, nay đang triển khai thi công công trình khiến việc đi lại của người tham gia giao thông càng thêm khó khăn giữa điều kiện trời mưa không thuận lợi.

Thống kê lượng mưa của các trạm đo trên địa bàn thành phố cho thấy, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/11 đến 12 giờ 54 phút ngày 28/11 đo được tại trạm Tam Trà (xã Tam Mỹ) lên đến 342,4mm; trạm hồ Nước Rôn (xã Trà My) là 222mm, trạm đầu mối hồ chứa nước Suối Thỏ (xã Tiên Phước) là 218,6mm.