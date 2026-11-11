Mưa lũ gây ách tắc lưu thông một số tuyến đường bộ trên địa bàn Đà Nẵng

Quốc lộ 14H qua thôn Bình Yên (xã Quế Phước) bị ngập sâu. Ảnh: KỲ TRUNG

Đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 14H, đoạn qua địa phận huyện Nông Sơn cũ cho biết, nước lũ đã băng qua gây ngập sâu 0,9m tại thôn Bình Yên (xã Quế Phước) gây tắc giao thông. Đơn vị quản lý tuyến đường đã đặt biển cảnh báo, rào chắn không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn.

Trên quốc lộ 40B, đoạn qua địa phận các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My cũ, mưa to kéo dài làm đất đá, cây cối từ taluy dương sạt lở. Tại lý trình km92+150 (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My), taluy dương bị sạt lở làm tắc đường. Tương tự, sạt lở diễn ra tại lý trình km76+570 và km73+850 (xã Trà Tân) của quốc lộ 40B.

Sạt lở taluy dương quốc lộ 40B qua xã Trà Tân làm tắc lưu thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Đơn vị quản lý quốc lộ 40B đoạn lý trình km1+770 - km85+850 và quốc lộ 24C đoạn km80+365 - km94+540 qua địa phận thành phố Đà Nẵng là Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam cho biết, taluy dương bên trái tuyến quốc lộ 24C bị sạt lở tại lý trình km84+000 (xã Trà Liên) gây tắc đường.

Sạt lở đất đá diễn ra tại lý trình km76+570, quốc lộ 40B khoảng 2.000m3 làm ách tắc lưu thông. Đơn vị quản lý khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng khắc phục để thông xe bước một nhanh nhất có thể.

Một số tuyến tỉnh lộ (ĐT) cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, tuyến ĐT606 bị sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 10m tại lý trình km26+330 (xã Tây Giang). Nước đã băng qua cầu Sơn trên tuyến ĐT615; đơn vị quản lý và Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt An tiến hành rào chắn và đặt biển cảnh báo.

Quốc lộ 24C bị sạt lở làm tắc giao thông lúc 10 giờ 31 phút sáng 11/11. Ảnh: QUẢNG NAM

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng đề nghị các đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương có phương án tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông.

Lắp ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành chức năng đã chỉ đạo phòng chuyên môn yêu cầu các ban quản lý dự án thường xuyên báo cáo, thông tin về tình hình thực tế bị ảnh hưởng do mưa lũ trên tuyến đường các đơn vị này đang nhận của Sở Xây dựng để triển khai dự án thi công cải tạo, nâng cấp.

[VIDEO] - Hiện trường sạt lở trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Trà Liên (Đơn vị quản lý cung cấp):

Xã Trà Đốc, Trà Liên xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Tại xã Trà Đốc, mưa lớn liên tục khiến hàng chục khối đất đá đổ ập xuống hiên nhà chị Hồ Thị Luyện (tổ 2, thôn 8) vào ngày 10/11. Lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ nhanh chóng huy động nhân lực, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Bùn đất sạt lở tràn vào nhà dân xã Trà Đốc. Ảnh: XUÂN TRỰC

Lãnh đạo xã Trà Đốc cũng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình. Đến sáng 11/11, 13 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở tại thôn 8 được vận động di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Trà Liên, nước trên các con sông dâng cao, xuất hiện 4 điểm sạt lở đất trên đường ĐH3 (thôn Làng Gạch); trong khi đó, ước hơn 1.000m3 đất đá tràn xuống mặt đường trên tuyến ĐH2 khiến giao thông tạm thời ngưng trệ.

Xã Trà Liên đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Ảnh: TUẤN TÚ

Lực lượng phòng chống thiên tai của xã Trà Liên cắm biển báo tại những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, cảnh báo người dân không lưu thông qua những vị trí nguy hiểm. (DIỄM LỆ)