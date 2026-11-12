Mưa lũ dồn dập ở Đắk Lắk: Một người tử vong, hơn 1.600 học sinh nghỉ học

Thi thể người đàn ông đã được tìm thấy.

Trưa 12/11, lãnh đạo Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn T. (46 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ), người mất tích khi đi bắt cá tại khu vực suối Mâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/11, ông T. cùng Huỳnh Kim L. (40 tuổi, trú thôn Quảng Mỹ) và Trần Thanh V. (46 tuổi, trú thôn Ngọc Lâm) đi bắt cá tại khu vực suối Mâm, thuộc thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.

Sau đó, hai người trở về, riêng ông T. mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 12/11, thi thể ông T. được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bắt cá.

Cũng trong sáng 12/11, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao.

Theo ông Phương Văn Lành, tuyến đường DH75 qua thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1 đang bị chia cắt do ngập cục bộ. Tại khu vực chợ Hòa Thịnh, mực nước dâng khoảng 0,8m, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán người dân tại những nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh hỗ trợ người dân khỏi vùng ngập nước. Ảnh: Hòa Thịnh

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 11/11 khiến nhiều địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Xuân Cảnh và Xuân Lộc bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, khu vực này còn đối mặt nguy cơ nước lũ dâng cao do các hồ chứa thủy điện, thủy lợi điều tiết nước qua tràn. Trong đó, thủy điện La Hiêng 2, hồ thủy lợi Phú Xuân và thủy điện Sông Ba Hạ đều triển khai xả nước.