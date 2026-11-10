Mưa lũ diễn biến phức tạp, tập trung sơ tán dân và tiêu úng

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tại xã Nông Cống, mưa lớn khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập tại 12/19 thôn với hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Mực nước sông Yên lúc 15 giờ ngày 9/11 đạt 4,43 m, vượt báo động III là 0,93 m. Chính quyền địa phương đã di dời 12 hộ với 47 nhân khẩu đến vị trí an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện thường trực cứu hộ, cứu nạn.

Tại các xã Thăng Bình, Công Chính và Mậu Lâm, nhiều khu dân cư, tuyến đường giao thông và diện tích sản xuất nông nghiệp cũng bị ngập. Riêng xã Thăng Bình có khoảng 175 hộ bị nước dâng vào sân, nhà.

Tại xã Mậu Lâm, 94 hộ với 283 nhân khẩu bị ngập nhà, 22 hộ với 82 nhân khẩu ở thôn Phú Sơn bị cô lập cục bộ. Đáng chú ý, lực lượng Công an xã Công Chính phối hợp với người dân đã kịp thời cứu hai người bị nước lũ cuốn trôi khi đi tìm trâu tại khu vực cầu sông Chuồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đang tập trung rà soát khu vực ngập sâu, tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nguy hiểm, không để người dân đi qua khu vực nước chảy xiết.

Mưa lũ cũng gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng vụ Đông. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 230 ha cây trồng bị ảnh hưởng tại các địa phương. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với chính quyền cơ sở khẩn trương tiêu úng, bảo vệ diện tích rau màu.

Hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi vận hành 4 trạm bơm với 12 máy bơm và 44 cống tiêu để thoát nước tại những vùng ngập úng. Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.