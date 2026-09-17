Mưa lũ diễn biến phức tạp, sơ tán hơn 2.900 người

Từ ngày 13 đến sáng 17/9, nhiều khu vực ghi nhận tổng lượng mưa từ 200 - 400 mm, có nơi vượt 500 mm. Đáng chú ý, Cẩm Liên 2 và Thanh Tân 1 của Thanh Hóa ghi nhận lần lượt 585 và 568 mm; Tà Si Láng, tỉnh Lào Cai, 583 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông tiếp tục ở mức cao. Các sông Tích, Bùi, Đáy, Hoàng Long, Bưởi, Yên và Lèn đang trên báo động 3; sông Mã ở mức báo động 2. Dự báo trong ngày và đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Phú Thọ tiếp tục có mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 130 mm.

Đến sáng 17/9, mưa lũ đã làm 3 nhà bị sập, 21 nhà hư hỏng và gây ngập 2.291 nhà dân. Hơn 10.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng. Riêng Nghệ An có 195 gia súc và gần 12.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Toàn khu vực ghi nhận 92 điểm sạt lở, 35 điểm ngập lụt, trong đó có nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ. Một số sự cố đê điều cũng đã xuất hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý, gia cố, bảo đảm an toàn công trình.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã sơ tán an toàn 732 hộ với gần 3.000 người khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng Thanh Hóa di dời 452 hộ với 1.813 người, Phú Thọ di dời 252 hộ với 1.040 người.

Các lực lượng chức năng tiếp tục trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát mực nước trên các sông, kiểm soát phương tiện qua ngầm tràn, sẵn sàng sơ tán người dân tại vùng trũng thấp, đồng thời tăng cường tuần tra, canh gác các tuyến đê và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.