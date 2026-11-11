Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều trường ở Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Chiều 11/11, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trưởng thôn và dân quân xã đã phối hợp đưa các em về nhà an toàn (ảnh: Ngọc Thịnh)

Tại xã Tuy Phước, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước tại một số khu vực dâng cao, dòng chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước tình hình này, các trường học đã rà soát, chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm hạn chế rủi ro khi đến trường và trở về nhà.

Cụ thể, Trường Mầm non số 2 Tuy Phước cho 206/529 trẻ nghỉ học; Trường THCS Trần Bá có 449/1.991 học sinh nghỉ; Trường THCS Nguyễn Đình Thụ cho 1.343/2.696 học sinh nghỉ học.

Bà Đặng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Thụ cho biết: trong buổi sáng 11/11, học sinh vẫn đến trường học tập bình thường. Tuy nhiên, đến buổi chiều, nước tại nhiều khu vực dâng cao, chảy xiết, việc đi lại không bảo đảm an toàn nên nhà trường quyết định cho 1.343 học sinh nghỉ học.

Theo UBND xã Tuy Phước, hiện nước chưa tràn vào các trường học trên địa bàn. Tuy nhiên, mực nước tại tuyến đê sông Hà Thanh đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh.

Tại xã Canh Vinh, toàn bộ các trường học trên địa bàn cũng cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/11.

Theo ông Vũ Trọng Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Canh Vinh: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn xã Canh Vinh hiện có 2.630 học sinh, trong đó có 501 trẻ mầm non, 1.278 học sinh tiểu học và 851 học sinh THCS. Tùy theo diễn biến mưa lũ, các trường tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch dạy học, đồng thời xây dựng phương án tổ chức dạy bù sau khi thời tiết ổn định.

Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt (ảnh: N. Minh)

Cùng ngày, tại phường Quy Nhơn Bắc, 1.874 học sinh thuộc 52 lớp của Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc cũng được thông báo nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, theo dõi sát tình hình tại địa phương và chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải rà soát những khu vực học sinh thường xuyên đi qua như ngầm tràn, cầu yếu, sông, suối, tuyến đường ngập sâu và địa bàn có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để học sinh đến trường hoặc trở về nhà qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Căn cứ diễn biến thời tiết và tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học trước khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Các trường đồng thời xây dựng phương án dạy bù phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch.