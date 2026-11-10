Mưa lũ diễn biến phức tạp, học sinh nhiều khu vực ở Huế phải nghỉ học

Ngày 10/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hai phường Hương Trà và Hóa Châu chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế, việc cho học sinh nghỉ học được các địa phương căn cứ tình hình mưa lũ thực tế, không chờ thông báo chung của ngành giáo dục.

Nhiều vùng thấp trũng, vùng hứng chịu lượng mưa rất lớn tại Huế bị ngập lụt nặng trong ngày 10/11, khiến hàng nghìn học sinh không thể tới trường.

Tại phường Hương Trà, toàn bộ 5.243 học sinh được cho nghỉ học trong ngày 10/11. Thời gian trở lại trường sẽ được quyết định tùy theo diễn biến thời tiết và tình hình ngập lụt.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ; thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình tại từng điểm trường để kịp thời quyết định việc tổ chức dạy học hoặc cho học sinh nghỉ khi cần thiết.

Đáng chú ý, mưa lớn trong đêm 9/11 và sáng 10/11 khiến nước từ khu vực thượng nguồn đổ về, gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thấp. Tại xã Lộc An, nước từ sông Truồi dâng khiến một số tuyến đường qua thôn Bàn Môn 1 và Xuân Lai, khu vực ven sông, bị ngập.

Đường làng tại xã Lộc An (Huế) bị ngập lụt nặng do hứng nước lũ từ núi Bạch Mã đổ về.

Ông Võ Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết thời tiết đã có lúc tạnh mưa vào sáng cùng ngày, nhưng nước lũ tại các khu vực thấp trũng vẫn chưa rút do hồ Truồi điều tiết nước. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, theo dõi mực nước và tình hình ngập lụt để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ tối 9/11 đến trưa 10/11, lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã lên tới 733,6 mm. Mưa lớn khiến nước tập trung về các sông Truồi, sông Nong (nam TP. Huế), làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu vực hạ du phía nam TP. Huế.

Dự báo từ ngày 10/11 đến sáng 12/11, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 500 mm. Tính cả đợt, lượng mưa có thể đạt 200-400 mm, một số nơi vượt 600 mm.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Sở GD&ĐT TP. Huế tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức các đoàn kiểm tra và chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó.