Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 06 về việc tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh sáng 17/9. Ảnh: Báo Thanh Hoá

Theo đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 13/9 đến nay, Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tài sản của người dân và Nhà nước.

Đáng chú ý, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong khi đó, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở đất được đánh giá ở mức rất lớn.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật liên tục diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động, quyết liệt triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đặc biệt, công điện nhấn mạnh yêu cầu đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê; chủ động phương án sơ tán người dân tại vùng bãi sông, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Đồng thời, Sở phải chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ngập lụt do nước lũ dâng cao

Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu vực trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá tình hình tại những nơi mưa to, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường kiểm tra các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; phối hợp với địa phương cảnh báo các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và cập nhật thông tin theo giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân chủ động phòng tránh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu tăng cường lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương sơ tán, di dời người dân, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” và chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét.

Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cũng phải chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí tăng thời lượng thông tin về diễn biến mưa lũ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn người dân các kỹ năng ứng phó với thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.