Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và các thông tin cảnh báo mưa lũ để chủ động triển khai phương án phòng tránh phù hợp.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, đặc biệt tại những trường nằm ở vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu. Các trường chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu đến nơi an toàn; chuẩn bị phương án sơ tán học sinh tại các trường nội trú, bán trú khi có nguy cơ mất an toàn.

Căn cứ tình hình mưa lũ thực tế tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên. Sau khi mưa lũ kết thúc, các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy bù, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá cũng yêu cầu các trường nhắc nhở học sinh không đến gần khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, ao hồ, sông, suối; không tự ý đi qua vùng ngập lụt khi không có sự hướng dẫn, giám sát của người lớn và lực lượng chức năng.

Đối với các trường miền núi có học sinh nội trú, bán trú, nhà trường phải kiểm tra nghiêm ngặt sĩ số, không để học sinh tự ý rời khỏi ký túc xá, khuôn viên trường hoặc về nhà trong thời gian mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp.

Các trường phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống sạch và thuốc y tế dự phòng cho học sinh ở lại trường. Đồng thời, rà soát các khu vực taluy phía sau trường, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên; chủ động di dời người và tài sản nếu phát hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt hoặc nguy cơ lũ quét, lũ ống.

Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh để bàn giao học sinh về gia đình an toàn, không để học sinh tự đi qua ngầm tràn, khe suối dâng cao hoặc khu vực có dòng nước chảy xiết.