Mưa lũ cuốn trôi 2 xe múc và 2 xe máy ở xã Trà Tân

Hiện trường một xe múc công trình bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV

Theo ông Lê Minh Chiến, tính đến 10 giờ ngày 12/11, toàn xã ghi nhận 9 điểm sạt lở đất. Trong đó, 5 điểm trên tuyến quốc lộ 40B đã được khắc phục; 4 điểm trên tuyến đường Criem thuộc địa bàn thôn Sông Y bị sạt lở quy mô lớn, gây chia cắt thôn với các địa bàn lân cận.

Ngoài ra, một nhà dân bị sạt lở, hư hỏng một góc tường. Đáng chú ý, mưa lũ dâng cao bất ngờ vào tối 10/11 khiến 2 xe múc của một đơn vị doanh nghiệp xây dựng đang thi công công trình và 2 xe máy của người dân thôn Sông Y bị cuốn trôi.

Phương tiện cơ giới được huy động để khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: CTV

Hiện nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị đến hiện trường dọn dẹp đất đá, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Criem. Chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tập trung phương tiện, lực lượng đẩy nhanh tiến độ thông tuyến, bảo đảm việc đi lại của người dân.

Trước đó, xã Trà Tân đã tổ chức di dời, sơ tán 39 hộ với 165 người tại các thôn Nước Oa, Trà Giác và Ngọc Tu đến nơi trú tránh an toàn. Từ 16 giờ ngày 11/11 đến 10 giờ ngày 12/11, địa phương không phát sinh thêm hộ dân phải di dời.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân hỗ trợ di chuyển vật liệu xây dựng của một đơn vị doanh nghiệp đang thi công công trình trên địa bàn xã. Ảnh: CTV

Hiện nay, lượng mưa trên địa bàn đã giảm, mực nước các sông, suối rút dần. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao do đất đã bão hòa nước sau đợt mưa lớn kéo dài.

Xã Trà Tân tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi diễn biến thời tiết, chốt chặn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời huy động phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

[VIDEO] - Hiện trường xe múc bị lũ cuốn trôi: