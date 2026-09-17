Mưa lũ chưa từng có khiến 8.419 hộ ở Thanh Hóa ngập lụt, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, từ 13-17/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm.

Đến 16h ngày 17/9, lũ trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày đã xảy ra đợt lũ vượt mức báo động, hiện tại mực nước trên các sông dao động lên chậm, riêng sông Yên đã đạt đỉnh; mực nước trên sông Bưởi tại TV Kim Tân là (+13.37m) trên BĐ3 là 1,37m; sông Yên tại TV Chuối là (+4.31m) trên BĐ3 là 0,81m; sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh là (+10.40m) trên BĐ3 là 0,4m; sông Lèn tại TV Lèn là (+5.66m) dưới BĐ3 là 0,34m; sông Mã tại Lý Nhân là (+10.82m) dưới BĐ2 là 0,18m; trên sông Chu tại Xuân Khánh là (+8.32m), dưới BĐ1 là 0,68m.

Để ứng phó các công ty thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm và 20 cống tiêu.

Mưa lớn kéo dài khiến 1.524 hộ dân ở Nông Cống chìm trong biển nước.

Mưa lũ khiến 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ, xã Cẩm Thủy 4 hộ, xã Cẩm Thạch 38 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ).

Có 41 địa phương đã chủ động sơ tán 1.016 hộ/3.892 khẩu đến nơi an toàn. Có 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt, chia cắt, khiến giao thông bị ách tắc; hàng trăm điểm trên các đường huyện, liên xã, liên thôn bị ngập lụt. 6.700ha hoa màu bị ngập lụt ( 3.777ha lúa; 1.673ha rau màu; 1.250ha mía).

Nông Cống là một trong những địa phương thấp, trũng bị ngập lụt với quy mô lớn. Trao đổi với PV, Lê Văn Đô, trú tại xã Nông Cống cho biết, chiều cùng ngày nước lũ lên rất nhanh, nhưng trước đó người dân đã nhận được thông báo của xã về nguy cơ ngập nặng nên chủ động kê cao, di chuyển đồ đạc.

Nhà bị ngập, cô lập nên thuyền là phương tiện giúp người dân di chuyển ở Nông Cống.

"Hiện tại nước không còn dâng và có dấu hiệu rút. Mong sao trời đừng mưa nữa để nước rút, người dân còn dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống", ông Đô chia sẻ.

Ông Đỗ Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã bị ngập do nước sông dâng cao. Chính quyền đã kịp thời thông báo, cử các tổ công tác xuống cơ sở hỗ trợ người dân di dời người và tài sản. Hiện xã vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát tình hình lũ lụt để kịp thời hỗ trợ, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tỉnh lộ 530B, đoạn qua khu vực bản Tân Lập, xã Đồng Lương bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh CTV).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa lớn khiến ngọn núi phía taluy dương Tỉnh lộ 530B, đoạn qua khu vực bản Tân Lập, xã Đồng Lương bị sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống khiến con đường bị chia cắt. Nhận được thông tin, đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực để giải tỏa, sớm thông đường.

Theo ông Thảo, xã Đồng Lương đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân trên địa bàn sống ở khu vực nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và tiếp tục cử lực lượng theo dõi tình hình để đưa ra phương án xử lý kịp thời.