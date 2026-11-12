Mưa lũ chia cắt nhiều khu dân cư phía Đông Đắk Lắk

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều vùng trũng thấp ngập nước, một số tuyến đường bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24h, giăng dây cảnh báo cho người dân và phương tiện.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân tại khu vực bị chia cắt, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh nghỉ học do mưa lớn. Nước ngập cục bộ tại một số khu vực thuộc các thôn Mỹ Xuân 1, Cảnh Tịnh, Phú Hữu, Phú Diễn Trong và Phú Phong; tuyến DH75 bị chia cắt tại thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1.

Riêng khu vực chợ Hòa Thịnh, mực nước dâng khoảng 0,8m. Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân ở các khu vực xung yếu đến nhà tránh lũ cộng đồng và nhà dân ở nơi cao ráo, đồng thời đưa một sản phụ trở dạ đến bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Nhanh (thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ) cho biết, ngôi nhà của bà và nhiều hộ xung quanh bị ngập do nước dâng nhanh. Người dân đã đưa xe máy lên đường để tránh thiệt hại. Khoảng 4h sáng, nước bắt đầu rút; bà con tranh thủ dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Nhờ chủ động phòng tránh nên bà con không ghi nhận thiệt hại.

Ở xã Tuy An Đông, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, tiếp tục chia cắt tuyến ĐX31, đoạn từ cầu Lò Gốm đến đập Tam Giang, cùng một số tuyến đường liên thôn. Lực lượng dân quân, công an và thanh niên xung kích được bố trí chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại.

Theo UBND xã Tuy An Bắc, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Nguyễn Tấn Hòa, thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc cho biết người dân chủ động ứng phó tốt hơn nhờ được chính quyền thông báo, hướng dẫn từ sớm. Nước rút đến đâu, bà con dọn dẹp và vệ sinh môi trường đến đó.

Một đoạn đường qua khu dân cư bị nước lũ phủ kín, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường và đe dọa khu dân cư tại xã Đồng Xuân, xã Xuân Phước. Trong đó, xã Đồng Xuân đã sơ tán gần 700 hộ dân với gần 1.800 người tại 17 thôn. Mưa lũ cũng làm gần 400 căn nhà trên địa bàn xã bị ngập, có nơi nước sâu từ 1-3m. Nhiều tuyến giao thông như: Quốc lộ 19C, ĐT641, ĐT642 và đường La Hai - Đồng Hội bị chia cắt.

Kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại xã Tuy An Bắc, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến, không chủ quan, lơ là; ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chủ động di dời các hộ ở khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Cũng theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, UBND xã Tuy An Bắc cần kiểm soát chặt các điểm ngập, chia cắt, không để người và phương tiện qua lại nơi nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ người dân, nhất là các hộ bị cô lập, ngập sâu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16h00 ngày 12/11, toàn tỉnh đã di dời, sơ tán 1.211 hộ với 3.408 người. Người dân được bố trí tại nhà văn hóa thôn, điểm trường và nhà kiên cố ở khu vực cao, chủ yếu theo hình thức xen ghép. Các xã, phường tiếp tục rà soát hộ dân ở vùng nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán khẩn cấp, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu dân cư phía Đông Đắk Lắk. Video: N.H