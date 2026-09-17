Mưa lũ bao vây hơn 1.300 hộ gia đình tại 'rốn lũ' Kim Tân – Thanh Hóa

Chiều 17/9, xã Kim Tân - khu vực được xem là “rốn lũ” của tỉnh Thanh Hóa - đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Nước dâng bao vây nhiều khu dân cư, khiến cuộc sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân bị đảo lộn.

Nhà dân bị ngập sâu

Theo thống kê của địa phương, 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn có nhà ở bị ngập. Để bảo đảm an toàn, 1.348 hộ với 5.653 nhân khẩu đã được sơ tán tại chỗ đến các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân ở khu vực không bị ngập.

Ngoài ra, 16 hộ với 45 nhân khẩu được sơ tán tập trung tại Trạm Y tế Thạch Định, các trường Tiểu học, THCS Thạch Định và nhà văn hóa thôn. Mưa lũ cũng khiến 456 hộ với 1.969 nhân khẩu tại 6 thôn bị chia cắt. Nhiều khu vực dân cư bị nước bao vây, việc đi lại, tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.

5.698 nhân khẩu tại 10 thôn xã Kim Tân có nhà ở bị ngập

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng lãnh đạo các ngành chức năng đã đến xã Kim Tân để kiểm tra tình hình, thăm hỏi và động viên người dân. Tại những khu vực bị nước lũ bao vây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình dân cư, đặc biệt quan tâm các gia đình có người già, trẻ nhỏ và người yếu thế để kịp thời hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đến vùng lũ Kim Tân thăm hỏi, động viên người dân

Các lực lượng được yêu cầu bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân vùng bị chia cắt rơi vào tình trạng thiếu đói, thiếu nước.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện ứng cứu khi cần thiết; tuyên truyền người dân không tự ý đi lại, không sử dụng phương tiện qua những khu vực nước chảy xiết, ngập sâu nhằm tránh tai nạn đáng tiếc.

Lực lượng chức năng trực 24/24h hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Cấp ủy, chính quyền xã Kim Tân và các lực lượng đang tiếp tục bám địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.