Mưa lũ Bắc Trung Bộ: Hơn 1.500 nhà dân Thanh Hóa bị ngập, Huế mưa vượt 700mm

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.500 nhà dân tại Thanh Hóa bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trong khi mưa tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có dấu hiệu giảm, vùng mưa lớn đang dịch chuyển về phía Nam, khiến Quảng Trị và thành phố Huế đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TÍCH CỰC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại tại Thanh Hóa. Đáng chú ý, có 1.577 nhà dân tại xã Nông Cống bị ngập, hiện nước đang rút. Mưa lũ cũng khiến 230ha rau màu và các loại cây trồng khác bị ngập; 471 gia cầm và 1 gia súc bị cuốn trôi.

Thiệt hại về giao thông ghi nhận tại nhiều địa bàn. Trong đó, vị trí đường đầu cầu mố M2 (Km24 987/NS-BT), thuộc thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ bị sụt lún, khiến phương tiện không thể qua lại. Một vị trí trên đường tỉnh 505B bị sạt lở gây ách tắc; 2 tràn giao thông tại xã Yên Thọ bị hư hỏng.

Vị trí đường đầu cầu mố M2 (Km24 987/NS-BT), thuộc thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ bị sụt lún, khiến phương tiện không thể qua lại

Ngoài ra, 12 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, 35 tràn trên các tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và kết nối giao thông tại nhiều khu vực.

Hệ thống công trình thủy lợi cũng chịu tác động đáng kể. Kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ với chiều dài khoảng 50m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái dài 100m.

Mưa lớn còn làm đổ 5 cột điện, gãy đổ 3 cột đèn chiếu sáng và khiến 270m tường rào bị sập. Những thiệt hại này đặt ra yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục các công trình hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định hoạt động sản xuất sau mưa lũ.

Ngày 10/11/2026 nhiều khu vực trên địa bàn còn ngập nước, các trường học trên địa bàn xã Nông Cống tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường.

Trước đó, ghi nhận tại Thanh Hóa cho thấy mưa lớn trong hai ngày đã khiến hàng loạt khu vực dân cư, công trình giao thông bị ảnh hưởng. Đến sáng 10/11, mưa đã tạnh, thời tiết chuyển lạnh, mực nước trên các sông giảm dần. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, rà soát các điểm xung yếu và hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng.

Trường THCS Trần Phú (xã Nông Cống) kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh chung tay vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa trường học trở lại hoạt động bình thường.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, sau một ngày xuất hiện mưa lớn cục bộ, đến sáng 10/11, thời tiết chuyển lạnh, không mưa, gió nhẹ. Các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại lớn, tình hình thời tiết cơ bản ổn định hơn.

Tuy nhiên, diễn biến mưa lũ tại khu vực Bắc Trung Bộ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khi vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số khu vực miền núi Quảng Trị và thành phố Huế tiếp tục ở mức cao.

QUẢNG TRỊ, HUẾ ĐỐI MẶT NGUY CƠ SẠT LỞ, NGẬP LỤT

Tại Quảng Trị, mưa lớn trong 24 giờ qua phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Phía Bắc tỉnh có lượng mưa phổ biến 50-160mm, một số nơi cao hơn như Trường Sơn 247mm, Đồng Tâm 187mm. Trong khi đó, phía Nam tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-300mm, cá biệt tại Vĩnh Ô đạt 364mm, Hướng Sơn 402mm.

Đến sáng 10/11, mưa tại khu vực phía Bắc tỉnh đã giảm, trời se lạnh. Riêng các xã phía Nam tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Mực nước trên các sông dao động ở mức báo động 1-2.

Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) vừa kịp thời tổ chức giải cứu 10 người dân địa phương bị mắc kẹt trong lúc đi làm rừng và gặp mưa lũ, không thể trở về nhà. Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp

Mưa lớn đã gây sạt lở đất đá tại Km28 trên tuyến quốc lộ 9C, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi Kim Ngân, Đakrông và Ba Lòng bị ngập, gây chia cắt giao thông.

Tại xã Kim Ngân mưa lớn nguy cơ sạt lỡ đất đá và ngập sâu tại các ngầm tràn vẫn tiếp diễn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và phương tiện tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Trọng Chung

Đáng chú ý, tại xã Đakrông, có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2-2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng.

Tại xã Kim Ngân, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường tại Km28 quốc lộ 9C. Các ngầm tại Km25 (bản Khe Giữa), Km14 (bản Ngân Thủy) và ngầm Cụm Còi xuất hiện tình trạng nước dâng cao, chảy xiết, khiến một số bản có nguy cơ bị cô lập.

Điểm sạt lở tại Quốc lộ 9C đoạn quan xã Kim Ngân, các phương tiện không lưu thông được qua đoạn đường này. Ảnh: Công an xã Kim Ngân

Trong khi đó, tại xã Ba Lòng, nhiều ngầm tràn bị ngập từ rạng sáng 10/11. Khe Nhà Triều ngập khoảng 1m, cầu Tà Lang ngoài ngập hơn 3,5m, cầu Tà Lang trong ngập 0,6-0,9m, cầu Đúc Tân Xá - Đá Nổi ngập khoảng 0,9m và cầu Thù Lụ ngập khoảng 1,5m.

Tại khu vực Ba Thung, Cam Tuyền (xã Hiếu Giang), mực nước sông Hiếu đang lên nhanh, một số đoạn đường dân sinh và vùng trũng thấp bắt đầu ngập sâu, dòng nước chảy xiết.

Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: ANTT xã Hiếu Giang

Trước diễn biến trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, dân quân và các lực lượng tại chỗ tổ chức cảnh giới, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại những vị trí nguy hiểm. Việc lưu thông qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro cho người dân.

Tại thành phố Huế, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp hơn khi nhiều khu vực miền núi ghi nhận lượng mưa rất lớn. Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 6 giờ từ 22h ngày 9/11 đến 4h ngày 10/11, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó, khu vực Nam Đông (Khe Tre) ghi nhận lượng mưa 250,4mm; Hương Sơn (Nam Đông) 207,8mm; Hồng Thái (A Lưới 3) 177,8mm và hồ A Lá (A Lưới 2) 177,4mm. Một số khu vực khác như A Lưới ghi nhận lượng mưa gần 600mm, đỉnh Bạch Mã lên tới 760mm.

Mưa lớn kết hợp với việc điều tiết nước tại các hồ thủy điện làm gia tăng nguy cơ ngập lụt khu vực hạ du. Trước tình hình này, thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ được yêu cầu xả nước qua tràn với lưu lượng từ 1.000-1.500m3/s.

Để bảo đảm an toàn, nhiều địa phương tại Huế đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 10/11. Trong đó, phường Hương Trà thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học; phường Hóa Châu và một số trường tại khu vực A Lưới cũng triển khai biện pháp tương tự.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và Công an xã A Lưới 5 khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại Km 61+200 Quốc lộ 49, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến A Lưới - Bình Điền. Ảnh: Công an thành phố Huế

Mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 bị ngập, lực lượng chức năng phải tổ chức rào chắn tại một số vị trí. Trên quốc lộ 49, tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã A Lưới với trung tâm thành phố Huế, một số điểm xuất hiện sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tại xã A Lưới 5, sạt lở xảy ra ở khu vực đèo Tà Lương và một số vị trí khác trên quốc lộ 49, khiến giao thông tạm thời ách tắc. Chính quyền địa phương đã di dời 10 hộ dân tại thôn Hồng Hạ 1 ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hỗ trợ 12 hộ tại thôn Hồng Hạ 2 di chuyển, kê cao đồ đạc để phòng ngừa ngập lụt.

Lực lượng chức năng lắp đặt các biển cảnh báo, ứng trực tại các đoạn đường bị ngập sâu.

Theo dự báo, từ ngày 10-12/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 170-350mm, một số nơi có thể vượt 500mm.

Mưa lớn kéo dài được cảnh báo có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đất đá tại các khu vực đồi núi, ven sông suối nhỏ, nhất là tại các xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Ngoài nguy cơ sạt lở tại khu vực miền núi, các vùng thấp trũng thuộc hạ du sông và khu vực đô thị cũng đối mặt với khả năng ngập lụt, ngập úng cục bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế kiểm tra, cảnh báo và phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng trên những tuyến giao thông phía Nam thành phố, tổ chức rào chắn, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Công an thành phố Huế

Trước xu hướng vùng mưa lớn tiếp tục dịch chuyển về phía Nam, các địa phương cần duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước trên các sông, hồ chứa; chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao. Đặc biệt, người dân cần hạn chế đi lại qua ngầm tràn, sông suối và các tuyến đường miền núi khi nước dâng cao, đất đá có dấu hiệu sạt trượt.