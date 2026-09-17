Mưa lũ ảnh hưởng hành trình du lịch, nhiều điểm đến thay đổi hoạt động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến 17/9/2026, Hà Nội, Ninh Bình cùng nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Diễn biến thời tiết này có thể ảnh hưởng đến hoạt động tham quan và lịch trình du lịch tại nhiều khu vực.

Tại Hà Nội, sáng 17/9, mưa lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Vào 6h cùng ngày, lượng mưa ghi nhận trên địa bàn Hà Nội từ đêm đến sáng phổ biến 80-160mm. Lượng nước lớn đổ dồn Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ trên các trục giao thông như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, khu vực phía sau tòa nhà Keangnam; đường Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng; đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình và đường Tố Hữu.

Một số điểm khác được ghi nhận tại đường Hoa Bằng; ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Tân Mỹ; phố Trần Bình; Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình) và Võ Chí Công (khu vực UDIC).

Danh sách điểm úng ngập còn có phố Phan Văn Trường (đoạn từ số 25 đến 131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); các tuyến Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn; khu vực số 165 Thái Hà cùng các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656.

Ngoài ra, theo cập nhật của người dân, một số tuyến đường cũng đang ngập úng còn có phố Đồng Me; đường Phạm Tu; khu vực đối diện Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Viet School (Thanh Xuân)...

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa lớn liên tục và kéo dài trên diện rộng

Do đó, du khách đang tham quan Hà Nội, các điểm trên cần được lưu ý khi xây dựng lịch trình trong ngày. Người di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc taxi nên kiểm tra tình hình đường sá trước khi đến những khu vực được cảnh báo, đồng thời chủ động thay đổi tuyến nếu gặp đoạn ngập.

Đặc biệt, du khách không quen địa hình Hà Nội nên hạn chế đi vào khu vực ngập sâu hoặc các hầm chui khi chưa xác định rõ điều kiện giao thông. Việc lựa chọn tuyến đường an toàn sẽ giúp giảm nguy cơ phương tiện chết máy, ùn tắc hoặc phải dừng lại giữa vùng ngập.

Tại Ninh Bình, với đặc thù nhiều sản phẩm du lịch gắn với sông nước, hang động, rừng, núi và các hoạt động ngoài trời, mưa lớn kéo dài có thể tác động trực tiếp đến một số hoạt động du lịch. Do đó, khi xuất hiện mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông, suối và một số hang động có thể tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển khách bằng thuyền, tham quan hang động, đi bộ trong rừng và các tuyến du lịch sinh thái.

Hiện nay, một số tuyến tham quan đã bị ngập hoặc phải điều chỉnh hành trình; một số hang động và hoạt động ngủ đêm trong rừng được tạm dừng nhằm bảo đảm an toàn. Đây cũng là cách làm nhất quán của ngành du lịch Ninh Bình thời gian qua.

Qua các đợt thời tiết bất lợi có thể thấy các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch ngày càng chủ động hơn trong cập nhật dự báo, xây dựng phương án ứng phó, điều tiết khách và tạm dừng những dịch vụ có nguy cơ cao thay vì cố duy trì hoạt động trong điều kiện không bảo đảm an toàn.

Theo thông tin cập nhật của Sở Du lịch Ninh Bình, ảnh hưởng của mưa, lũ hiện nay tập trung tại một số tuyến, hang động và hoạt động du lịch có yếu tố sông nước, rừng núi. Không phải toàn bộ các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều đóng cửa.

Đến 10h ngày 16/9, Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm thời điều chỉnh tuyến tham quan do mưa lớn làm mực nước tại một số hang động dâng cao. Tuyến tạm thời: Bến thuyền - Đền Trình - Núi Ngọc - Hành Cung Vũ Lâm - Thủy Đình - Bến thuyền; áp dụng từ ngày 16/9 đến khi có thông báo mới.

Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tổ chức các hoạt động đủ điều kiện an toàn; tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và Hang Vái Giời.

Tuyến Hang Chùa - Hang Ghé - Hang Bụt (phường Nam Hoa Lư) tạm dừng hoạt động do bị ngập.

Vườn quốc gia Cúc Phương tạm dừng hoạt động ngủ đêm trong rừng từ ngày 16/9 đến khi có thông báo mới; các hoạt động khác thực hiện theo điều kiện thực tế và hướng dẫn của đơn vị quản lý.

Các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch chủ động theo dõi dự báo thời tiết, xây dựng phương án ứng phó và điều tiết lượng khách phù hợp với tình hình thực tế

Đối với các khu, điểm không có tên trong danh sách tạm dừng, hạn chế nêu trên, du khách theo dõi thông tin, Các đơn vị đủ điều kiện an toàn tiếp tục tổ chức đón khách theo tình hình thực tế.

Ngoài ra, do tình hình mưa và mực nước có thể thay đổi nhanh, trạng thái mở cửa, tuyến tham quan và việc bán vé tại từng khu, điểm có thể được điều chỉnh trong ngày. Du khách nên kiểm tra thông tin trực tiếp với khu, điểm hoặc các kênh thông tin chính thức trước khi khởi hành.

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị du khách thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và thông tin hoạt động của khu, điểm trước khi di chuyển; lựa chọn lịch trình phù hợp, ưu tiên các điểm đến và hoạt động trong điều kiện an toàn.

Du khách tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực đã được cảnh báo ngập sâu, sạt lở, hang động hoặc tuyến tham quan đang tạm dừng; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, ban quản lý và nhân viên tại khu, điểm.

Các doanh nghiệp lữ hành cần chủ động cập nhật tình hình, điều chỉnh chương trình, tuyến điểm cho khách; không tổ chức tour vào các khu vực có nguy cơ mất an toàn và có phương án thay thế phù hợp trong trường hợp thời tiết diễn biến bất lợi.