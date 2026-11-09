Mưa lũ ảnh hưởng 58 hộ dân, Lào Cai tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và khẩn trương xử lý các điểm ách tắc giao thông.

Mưa lũ gây ngập úng ở trung tâm xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

11 xã tại Lào Cai bị ảnh hưởng và thiệt hại 3,5 ha cây trồng

Tổng thiệt hại ước hơn 3 tỷ đồng, trong đó khoảng 2 tỷ đồng thuộc nhóm hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng. Các xã ghi nhận thiệt hại gồm: Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Sín Chéng, Si Ma Cai, Lùng Phình, Võ Lao, Văn Bàn, Bát Xát và Cốc San.

Hơn 3,5 ha cây trồng bị vùi lấp hoặc gãy đổ. Khối lượng đất đá sạt xuống các tuyến đường khoảng 4.165 m³, tập trung nhiều nhất ở Sín Chéng và Cao Sơn.

Tại Sín Chéng, sạt lở ảnh hưởng khu vực Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bản Mế, trong khi sân Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nàn Sín bị ngập.

Cao điểm rạng sáng 7/11, nước dâng nhanh ở xã Bắc Hà, có nơi tại trung tâm xã ngập gần 1 m. Trong 42 hộ bị ảnh hưởng tại 9 thôn, 39 hộ bị ngập nhà hoặc chuồng trại, hai hộ bị đất sạt vào nhà và một hộ bị sập tường. Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh đã đưa 4 người mắc kẹt trên mái nhà đến nơi an toàn.

Xuất hiện sạt lở sau mưa lớn ở Bắc Hà sáng ngày 7/11.

Theo UBND xã Bắc Hà, địa phương không ghi nhận thiệt hại về người. Mưa lũ cũng ảnh hưởng 6 điểm giao thông của xã, trong đó Tỉnh lộ 159 qua thôn Hoàng Thu Phố bị ách tắc do sạt lở.

Tỉnh yêu cầu di dời dân và khơi thông giao thông

Ngay ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng ký Công văn hỏa tốc số 11492/UBND-NLN, yêu cầu các xã huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và bố trí nơi ở tạm. Các xã phải trực 24/24 giờ, cảnh báo tại điểm sạt lở, đường ngập và ngầm tràn, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở, bố trí rào chắn và phân luồng trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến thiên tai, hướng dẫn thống kê và tổng hợp thiệt hại.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu kinh phí hỗ trợ. Lực lượng quân sự và công an sẵn sàng chi viện khi địa phương cần.

Nước mưa sáng 7/11 gây ngập nhà của các hộ dân ở Bắc Hà.

Tại Bản Liền, chính quyền xã huy động máy móc khơi thông tạm thời các tuyến đường bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân dọn dẹp.

Xã Sín Chéng tổ chức san gạt đất đá, khơi thông cống rãnh và dọn vệ sinh tại 2 trường bị ảnh hưởng.

Sáng ngày 9/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại các sườn dốc, suối nhỏ ở Lào Cai.