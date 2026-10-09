Mưa lớn, xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các xã miền núi

Chính quyền xã Trà Linh triển khai khắc phục, thông tuyến đoạn đường bị sạt lở trong sáng 8/10. Ảnh: CTV

Tại xã Trà Linh, Chủ tịch UBND xã Trịnh Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong đêm 7/10, đoạn đường từ Trung tâm hành chính xã đến làng Konpin (thôn Ngọc Linh) xuất hiện sạt lở với khối lượng lớn đất đá, gây cản trở giao thông.

Ngay trong ngày 8/10, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng triển khai khắc phục, thông tuyến khẩn cấp. Đồng thời, địa phương tiến hành bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí nguy hiểm và đề nghị người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực có dấu hiệu sạt lở.

Xã La Dêê chuẩn bị vật tư, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Ảnh: CTV

Tại xã La Dêê, sáng 8/10, chính quyền nhận được tin báo của người dân về một bờ tường gần đổ sập tại thôn Đắc Ôốc, tiềm ẩn nguy hiểm đối với sinh mạng và an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND xã Bùi Thế Anh thông tin, địa phương cử lực lượng đặt biển cảnh báo và yêu cầu hộ gia đình liên quan tháo dỡ bờ tường. Xã La Dêê cũng đang chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Một số tuyến đường đi các xã miền núi cao bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ. Ảnh: CTV

Trong khi đó, tại xã Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã Zơrâm Buôn cho biết địa phương ghi nhận một vài điểm sạt lở nhỏ dọc các tuyến đường và khu dân cư nhưng chưa ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó và duy trì lực lượng túc trực để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.