Mưa lớn xối xả, đường phố TPHCM thành 'thác nước', người dân chật vật về nhà

Xem clip mưa ngập trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông:

Chiều tam tầm 22/9, cơn mưa lớn trên diện rộng đổ xuống nhiều nơi ở TPHCM khiến các con đường ngập nặng.

Mưa lớn kèm sấm sét khiến nhiều tuyến đường ngập hơn nửa bánh xe, giao thông trở nên khó khăn, có phần hỗn loạn vào giờ tan tầm.

Trên đường Linh Đông đoạn giao với Lý Tế Xuyên nước chảy xối xả. Hàng loạt người dân đi đường qua đây phải dắt bộ.

Đường Linh Đông với địa hình dốc nên nước từ khu dân cư, đường Tô Ngọc Vân đổ dồn về, chảy mạnh như dòng thác khiến nhiều xe máy bị nước cuốn trôi.

Người dân hợp sức để 'giải cứu' xe máy chạy qua đoạn đường Linh Đông, gặp thác nước chảy xiết, cuồn cuộn.

Do đường ngập nặng, nhiều người phải dừng lại chờ nước rút. Một số người vì quá nóng lòng về nhà đã phải dắt bộ xe do xe chết máy.

Đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An nước ngập mênh mông.

Anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, công nhân KCN Sóng Thần) cho biết vừa rời công ty thì mưa lớn trút xuống. “Nước dâng ngập bánh xe khiến xe chết máy. Mấy anh em phải dắt bộ cả cây số mới tìm được chỗ sửa, nhưng tiệm nào cũng đông nghẹt người”, anh Nam kể.

Vừa tấp xe lên vỉa hè để trú mưa, chị Lê Thị Mai (ngụ phường Dĩ An, phụ huynh Trường THCS Võ Trường Toản) mệt mỏi cho biết: “Cổng trường cứ mưa to là ngập. Hôm nay nước dâng sâu, kèm giông sét, hai mẹ con ướt sũng, không dám đi tiếp nên đành đứng chờ nước rút".

Ảnh hưởng từ trận mưa lớn, nhiều con đường phía Tây cũng chìm sâu trong biển nước, giao thông xáo trộn nghiêm trọng. Đặc biệt trên tuyến đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông), nước ngập sâu lút bánh xe khiến hàng loạt xe máy chịu cảnh chết máy giữa đường. Người dân và các em học sinh tan trường phải gồng mình dắt xe, bì bõm lội qua những đoạn nước ngập sâu trong chiều muộn.

Theo người dân địa phương, đường Mã Lò có mặt đường thấp, trong khi lượng nước đổ về quá lớn khiến hệ thống cống, rãnh không kịp thoát.

Đến tối, mưa chưa tạnh, người dân TPHCM vẫn phải chật vật trên các đoạn đường ngập để về nhà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, gây mưa diện rộng ở TPHCM và các tỉnh, thành phía nam. Đợt mưa lớn này được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 24/9 với lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250mm/24 giờ.

Nguyễn Huế